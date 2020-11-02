Дизайн интерьера: что будет в тренде в 2021 году
Тренды в интерьере бывают долгоиграющими, которые "в ходу" в течение нескольких лет, а также спонтанными – те, что возникли под влиянием чего-либо. В 2020 году таким "толчком" стала пандемия.
Что же в 2021 году будет в тренде в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Палитра цветов
В 2020 году пандемия усилила тренд "натуральность", ведь многие страны объявляли самоизоляцию. Люди устали от яркости и контраста, поэтому в качестве базового цвета актуальным остается бежевый (фаворит) в разных оттенках, белый, серый, черные и другие приглушенные тона. Известные производители красок микротрендом назвали всю палитру синего цвета.
Бежевый цвет остается в тренде на протяжении нескольких лет / Фото design-homes
Формы
Округлые формы станут хитом 2021 года. Это касается всего вокруг: планировки, предметов мебели и даже декоративных элементов. Все четкие линии и прямые углы теперь закруглены. Обратите внимание на столы и стулья, диваны, светильники, зеркала, пуфы и пр.
Округлые формы в интерьере – тренд 2021 года / Фото laurencecarrdesign, Instagram
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Минимализм
В 2021 году минимализм остается в трендах. Здесь стоит снова упомянуть пандемию, которая заставила людей избавиться от лишнего в квартирах и домах. Главное требование – максимум воздуха и свободного пространства. Важно, что цветовой упор в таких интерьерах идет на бежевые и серые оттенки.
Минимализм побуждает отказаться от ненужных покупок / Фото design-homes
Натуральность
Этот тренд – долгоиграющий. Натуральные материалы остаются актуальными уже несколько лет. Это касается как мебели, так и отделочных материалов и декора. В моде остается древесина, камень, керамика, лен, хлопок.
Натуральный камень актуален несколько лет / Фото topdom
Растения
Зеленые растения также остаются трендом. Это обусловлено как тягой к натуральности, так и пандемией, которая показала нехватку зелени и свежего воздуха. Комнатные цветы с большими листьями можно встретить в любом дизайне и почти в каждом помещении.
Зеленые растения – тренд 2021 года / Фото domnomore
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