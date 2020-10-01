Кольорові поєднання, які дозволять інтер'єру виглядати дорожче
Інтер'єр квартири або будинку може виглядати дорого навіть при бюджетному ремонті.
Для цього необхідно правильно підібрати кольори. Як це зробити, розповідає 24 канал.
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Сірий і білий
Найпопулярніше інтер'єрне поєднання останніх років. Воно дозволяє створити витончений і стильний дизайн. Щоб приміщення не було нудним – зробіть основним кольором сірий, акцентним – білий. Також можна додати контрастні відтінки.
Сірий колір став трендовим / Фото legko
Пудровий і золотий
Елегантне поєднання дозволить безперешкодно створити дорогий інтер'єр. Приглушений пудровий відтінок може бути базовим у приміщенні (наприклад, пофарбувати стіни), золотий – стане відмінним акцентом. Це можуть бути предмети декору – годинник, рамки, ніжки стільців.
Золотий відтінок повинен взяти на себе не більше 10% / Фото ivd
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Смарагдовий і бежевий
Останніми роками бежевий колір був трендовим, але став набридати дизайнерам. Його продовжують використовувати, але вже разом з контрастними партнерами. Одним з них є насичений смарагдовий. Ідеальне поєднання: 60% – бежевий, 20-30% – смарагдовий, 10-20% – білий (стеля, декоративні елементи).
Смарагдовий колір користується високим попитом / Фото design-homes
Марсала і білий
Відтінок марсала, винний або бордо підійде для акцентної стіни в інтер'єрі. Важливо продумати освітлення – залежно від нього вибраний тон виглядатиме по-різному. У такій парі білий колір – як ковток повітря – додасть свіжості інтер'єру. Слід також зробити світлу стелю та підлогу.
Винний відтінок виглядає стильно і елегантно / Фото mystroyinfo