Интерьер квартиры или дома может выглядеть дорого даже при бюджетном ремонте.

Для этого необходимо правильно подобрать цвета. Как это сделать, рассказывает 24 канал.

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Серый и белый

Самое популярное интерьерное сочетание последних лет. Оно позволяет создать утонченный и стильный дизайн. Чтобы помещение не было скучным – сделайте основным цветом серый, акцентным – белый. Также можно добавить контрастные оттенки.

Серый цвет стал трендовым / Фото legko

Пудровый и золотой

Элегантное сочетание позволит без труда создать дорогой интерьер. Приглушенный пудровый оттенок может быть базовым в помещении (к примеру, окрасить стены), золотой – станет отличным акцентом. Это могут быть предметы декора – часы, рамки, ножки стульев.

Золотой оттенок должен взять на себя не более 10% / Фото ivd

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Изумрудный и бежевый

В последние годы бежевый цвет был трендовым, но стал приедаться дизайнерам. Его продолжают использовать, но уже вместе с контрастными партнерами. Одним из них является насыщенный изумрудный. Идеальное сочетание: 60% – бежевый, 20-30% – изумрудный, 10-20% – белый (потолок, декоративные элементы).

Изумрудный цвет пользуется высоким спросом / Фото design-homes

Марсала и белый

Оттенок марсала, винный или бордо подойдет для акцентной стены в интерьере. Важно продумать освещение – в зависимости от него выбранный тон будет выглядеть по-разному. В такой паре белый цвет – как глоток воздуха – придаст свежести интерьеру. Следует также сделать светлый потолок и пол.

Винный оттенок смотрится стильно и элегантно / Фото mystroyinfo