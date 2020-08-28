Смарт-квартири або квартири-студії залишаються популярним житлом серед молодих сімей та студентів. Щоб вони виглядали просторо і стильно, важливо правильно оформити інтер'єр.

Яких помилок слід уникати в дизайні інтер'єру квартир-студій, розповідає 24 канал.

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Стиль

Цей момент вирішальний для будь-якого житла, особливо – невеликого. У невеликих квартирах відмінно виглядає сучасний, мінімалістичний і скандинавський стилі.

Окрема спальня

Багато хто вважає, що в невеликих квартирах не місце для окремої спальні. У таких ситуаціях основна кімната виконує кілька функцій – і місце прийому їжі, і вітальню, і спальню. Однак з часом все ж не вистачає місця для повноцінного відпочинку, тому рекомендується зонувати кімнату і зробити окрему спальню. Для цього можна використовувати розсувні двері (скляні, пластикові, дерев'яні), декоративні перегородки та ін. Також одним з варіантів є ліжко-трансформер, яке складається у шафу.

Окрема спальня – необхідність для будь-якої сім'ї / Фото Pinterest

Збільшення простору

Візуально завжди можна розширити простір за допомогою дизайнерських хитрощів – правильно підібраних акцентів на стінах або текстилі, дзеркальних поверхонь. Однак багато власників ігнорують такі нюанси.

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Неправильно підібрані кольори

Кольори в інтер'єрі мають велике значення. Так, вибравши темні відтінки квартира візуально стає ще меншою. Якщо ж підібрати світлі кольори – простір можна розширити і освіжити парою яскравих акцентів.

Меблі

Предмети меблів потрібно підбирати, виходячи з площі приміщення. В ідеалі – зробити її під замовлення, розрахувавши всі нюанси житла. Крім того, відмінним варіантом стануть моделі-трансформери.

Вдалі меблі зроблять житло не лише комфортним, але і затишним / Фото ria

Місця для зберігання

Місткі системи зберігання обов'язково повинні бути у квартирі. Часом, думаючи про те, що місця мало, власники економлять на шафах і полицях. Як наслідок – дискомфортний проживання.

Освітлення

Відсутність необхідного освітлення в кімнаті робить її маленькою і тьмяною. Передбачте додаткове світло, і квартира стане просторішою. Це можуть бути нічники або бра біля ліжка, підсвічування в кухні, стельові світильники над столом.

Додаткове освітлення додасть затишку квартирі / Фото srbu

Декор

Багато зайвих предметів створять вид безладу і захаращеності – враховуйте це, щоб житло не асоціювалося з магазином або музеєм. Зробіть гарні мінімалістичні акценти, які прикрасять вашу квартиру

Пам'ятайте, що житло має бути функціональним і комфортним для вашого проживання.