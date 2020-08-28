Смарт-квартиры или квартиры-студии остаются популярным жильем среди молодых семей и студентов. Чтобы они смотрелись просторно и стильно, важно правильно оформить интерьер.

Каких ошибок следует избегать в дизайне интерьера квартир-студий, рассказывает 24 канал.

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Стиль

Этот момент решающий для любого жилья, особенно – небольшого. В небольших квартирах отлично смотрится современный, минималистичный и скандинавский стили.

Отдельная спальня

Многие считают, что в небольших квартирах не место отдельной спальне. В таких ситуациях основная комната выполняет несколько функций – и место приема пищи, и гостиную, и спальню. Однако со временем все же не хватает места для полноценного отдыха, поэтому рекомендуется зонировать комнату и сделать отдельную спальню. Для этого можно использовать раздвижные двери (стеклянные, пластиковые, деревянные), декоративные перегородки и пр. Также одним из вариантом является кровать-трансформер, которая складывается в шкаф.

Отдельная спальня – необходимость для любой семьи / Фото Pinterest

Увеличение пространства

Визуально всегда можно расширить пространство с помощью дизайнерских хитростей – правильно подобранных акцентов на стенах или текстиле, зеркальных поверхностей. Однако многие владельцы игнорируют такие нюансы.

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Неправильно подобранные цвета

Цвета в интерьере имеют большое значение. Так, выбрав темные оттенки квартира визуально становится еще меньше. Если же подобрать светлые цвета – пространство можно расширить и освежить парой ярких акцентов.

Мебель

Предметы мебели нужно подбирать, исходя из площади помещения. В идеале – сделать ее под заказ, рассчитав все нюансы жилья. Кроме того, отличным вариантом станут модели-трансформеры.

Удачная мебель сделает жилье не только комфортным, но и уютным / Фото ria

Места для хранения

Вместительные системы хранения обязательно должны быть в квартире. Порой, думая о том, что места мало, владельцы экономят на шкафах и полках. Как следствие – дискомфортное проживания.

Освещение

Отсутствие необходимого освещения в комнате делает ее маленькой и тусклой. Предусмотрите дополнительный свет, и квартира станет просторнее. Это могут быть ночники или бра у кровати, подсветка в кухне, потолочные светильники над столом.

Дополнительное освещение придаст уюта квартире / Фото srbu

Декор

Много лишних предметов создадут вид беспорядка и захламленности – учитывайте это, чтобы жилье не ассоциировалось с магазином или музеем. Сделайте красивые минималистичные акценты, которые украсят вашу квартиру

Помните, что жилье должно быть функциональным и комфортным для вашего проживания.