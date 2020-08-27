Як оновити інтер'єр спальні без ремонту
Час від часу кожному з нас хочеться якихось змін вдома. Ремонт – не завжди відповідний варіант, адже для нього потрібен час, сили і фінансові вкладення.
Як оновити спальню без ремонтних робіт, розповідає 24 канал.
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Текстиль
Штори та гардини беруть великий акцент у приміщенні. Тому, щоб побачити стару кімнату в новому ракурсі, варто змінити штори. Рекомендується комбінувати їх з іншими текстилем за колірною гамою. Наприклад, з покривалом або подушками.
Меблі
Розстановка предметів у спальні має вагоме значення. Для нового образу кімнати достатньо пересунути меблі.
Рекомендації
- Ліжко в спальні має головну позицію. Вона повинна підходити по стилю до кімнати.
- Шафа у кімнаті відпочинку повинна бути менш помітною, тому розташувати її можна біля стіни при вході.
- Вся решта меблів розміщується за бажанням власника, головне, щоб вона не захаращувала простір біля ліжка.
Ліжко повинно притягувати увагу / Фото u-f
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Освітлення
Правильне світло в приміщенні грає велику роль. За його допомогою можна повністю змінити сприйняття кімнати. Це може бути точкове освітлення, торшери, бра або нічники. Кожен з цих елементів додасть індивідуальності спальні.
Додаткове світло дасть спальні "нове життя" / u-f
Стіни
Новий колір стін дозволить по-новому глянути на спальню. Досить вибрати якісну і безпечну фарбу.
Декор
Безліч предметів можуть створити новий образ вашої спальні. Це можуть бути кімнатні рослини, годинник, картини, фото в рамках, свічки та інші елементи.
Оновити інтер'єр спальні без ремонту не складе труднощів. Головне – бажання і трохи фантазії.