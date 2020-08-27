Час від часу кожному з нас хочеться якихось змін вдома. Ремонт – не завжди відповідний варіант, адже для нього потрібен час, сили і фінансові вкладення.

Як оновити спальню без ремонтних робіт, розповідає 24 канал.

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Текстиль

Штори та гардини беруть великий акцент у приміщенні. Тому, щоб побачити стару кімнату в новому ракурсі, варто змінити штори. Рекомендується комбінувати їх з іншими текстилем за колірною гамою. Наприклад, з покривалом або подушками.

Меблі

Розстановка предметів у спальні має вагоме значення. Для нового образу кімнати достатньо пересунути меблі.

Рекомендації

Ліжко в спальні має головну позицію. Вона повинна підходити по стилю до кімнати.

в спальні має головну позицію. Вона повинна підходити по стилю до кімнати. Шафа у кімнаті відпочинку повинна бути менш помітною, тому розташувати її можна біля стіни при вході.

у кімнаті відпочинку повинна бути менш помітною, тому розташувати її можна біля стіни при вході. Вся решта меблів розміщується за бажанням власника, головне, щоб вона не захаращувала простір біля ліжка.

Ліжко повинно притягувати увагу​ / Фото u-f

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Освітлення

Правильне світло в приміщенні грає велику роль. За його допомогою можна повністю змінити сприйняття кімнати. Це може бути точкове освітлення, торшери, бра або нічники. Кожен з цих елементів додасть індивідуальності спальні.

Додаткове світло дасть спальні "нове життя" / u-f

Стіни

Новий колір стін дозволить по-новому глянути на спальню. Досить вибрати якісну і безпечну фарбу.

Декор

Безліч предметів можуть створити новий образ вашої спальні. Це можуть бути кімнатні рослини, годинник, картини, фото в рамках, свічки та інші елементи.

Оновити інтер'єр спальні без ремонту не складе труднощів. Головне – бажання і трохи фантазії.