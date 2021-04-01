Тепла підлога отримала особливу популярність останніми роками і використовується все частіше. Він забезпечує комфорт і зручність для всієї родини.

Теплу підлогу можна зробити як у квартирі, так і в будинку. 10 цікавих фактів про теплу підлогу розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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То, без чего не обходится не один современный ремонт! Речь пойдет про теплые полы… Я не буду пускаться в скучное описание видов теплых полов, а расскажу некоторые моменты и особенности теплых полов, о которых я знаю со своей личной практики работы в сфере дизайна интерьера,

– зазначила Морозова.

ТОП-10 фактів про теплу підлогу

Тепла підлога – це комфорт для ніг. Вони не є заміною для радіаторів. В Україні необхідно ставити радіатор у будь-якому випадку. У житлових приміщеннях комфортна температура повинна становити в середньому +26 градусів. Важливо пам'ятати, що надмірно прогріта підлога викличе дискомфорт. Управління за допомогою регулятора. За словами дизайнерки інтер'єру, теплу підлогу можна розділити на зони і для кожної встановити свій температурний режим. Тепла підлога не монтується під стаціонарні меблі. Вона монтується з відступом не менше 10 сантиметрів від меблів, ванної, шаф. Це пов'язано з тим, що меблі можуть псуватися від тепла. Тому перед укладанням теплої підлоги важливо зробити план розстановки предметів меблів.

У квартирах роблять електричну теплу підлогу / Фото ichip

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Система обігріву підвищує рівень підлоги. За словами Морозової, товщина залежить від типу обраної теплої підлоги. В середньому – від 3 до 5 сантиметрів. Фінішне покриття має бути сумісним з теплою підлогою за своїми характеристиками. Але дизайнерка інтер'єру уточнила, що багато сучасних матеріалів адаптовані під теплу підлогу.

Важливо витримувати температуру не вище рекомендованої для даного покриття і вибирати, наприклад, варіанти ламінату з маркуванням, що позначає, що можна його використовувати на теплу підлогу,

– пояснила Морозова.

У багатьох міських квартирах установка водяної підлоги заборонена. У квартирах краще використовувати електричні теплі підлоги. Тепла підлога з правильною теплоізоляцією підвищує ефектівность опалення на 40 відсотків. Теплу підлогу під паркет встановлювати недоцільно: від нагрівання матеріал покриття буде псуватися.

І на останок цікавий історичний факт. Теплу підлогу винайшли римляни для своїх бань і будинків. Вони піднімали підлогу на 60 сантиметрів над рівнем землі, все це тримало безліч колон. Цей простір заповнювали теплим повітрям і димом, і таким чином обігрівали підлогу,

– резюмувала Морозова.

То без чего не обходится не один современный ремонт! Речь пойдет про ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ!

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️Но не спешите перелистывать, я не буду пускаться в скучное описание видов теплых полов, а расскажу некоторые моменты и особенности теплых полов, о которых я знаю со своей личной практики работы в сфере дизайна интерьера.️

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️ТОП 10 ФАКТОВ ОТ СТУДИИ Vinterior️ Теплые полы это прежде всего комфорт для ног, ведь очень приятно ступать на теплое.

Но они не могут полноценно отапливать помещение вместо радиатора! Возможно где-то в теплых странах-это бы работало, но у нас к теплому полу всегда надо в пару ставить радиатор. Чтобы полноценно обогреть целый дом или квартиру в суровую зиму, нужно обеспечить высокую температуру подачи в теплый пол. Но в таком случае можно забыть за комфорт – ногам будет горячо. Комфортная температура теплого пола в жилых помещениях в среднем + 26 градусов. Чрезмерно прогретый пол вызовет как минимум дискомфорт, как по песочку в жаркий день на море)

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. Управление при помощи регулятора теплого пола. Можно разделить в помещении теплый пол на зоны и для каждой установить свой температурный режим.

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Теплый пол не монтируется под стационарную мебель, мы прокладываем такой пол с отступом минимум 10 сантиметров от мебели, ванной, шкафов. Во-первых это лишний расход тепла, во-вторых от тепла материалы мебели могут портится. Поэтому перед укладкой теплого пола важно сделать план расстановки мебели!

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Система обогрева повышает уровень пола. Толщина зависит от того какой тип теплого пола был выбран. В среднем это от 3 до 5 см.

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Финишное покрытие по своим характеристикам должно быть совместимо с теплым полом. Но хорошая новость, сейчас многие современные материалы адаптированы под теплый пол. Важно выдерживать температуру не выше рекомендованной для данного покрытия и выбирать например варианты ламината с маркировкой, обозначающей, что можно его использовать на теплый пол.

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Во многих городских квартирах установка водяного пола запрещена. Поэтому для квартир мы используем электрические теплые полы.

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Теплый пол с правильной теплоизоляцией повышает эфективность отопления на 40 процентов.

Под паркет устанавливать теплый пол нецелесообразно. Дерево само по себе теплое,плюс от нагрева материал покрытия будет портится.

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И на последок интересный исторический факт)) Теплый пол изобрели римляни для своих бань и домов. Они поднимали пол на 60 см над уровнем земли ,все это держали множество колонн. Это пространство заполняли теплым воздухом и дымом и таком образом обогревали пол.