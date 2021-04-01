Стиль лофт в інтер'єрі: чим він відрізняється від інших
Дизайн інтер'єру в стилі лофт останніми роками став дуже затребуваним і популярним. Він є одним з найдорожчих, хоча багато хто помилково вважає інакше.
Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Стиль лофт використовують творчі і волелюбні люди. Які ще особливості має лофт – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Стиль лофт – це промислово-урбаністичний стиль інтер'єру, трендовий стиль оформлення квартир, будинків, офісів і виставкових залів, який ось уже який рік не здає свої позиції. Стиль, який вважають за краще в основному інтелектуальні та творчі, волелюбні люди, які цінують функціональність, креативність і практичність у побуті,
– зазначила Жукова.
Чим лофт відрізняється від інших стилів
- велике приміщення з мінімальною наявністю перегородок;
- наявність сходів;
- великі вікна;
- елементи старовини;
- високі стелі, балки, труби;
- каміни, печі або топки;
- цегляні необроблені стіни, грубий камінь.
За словами Тетяни Жукової, дизайн у стилі лофт є одним з найбільш дорогих варіантів оформлення інтер'єру.
Лофт – один з найдорожчих стилів / Фото pinterest
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Особливості стилю лофт
- Брутальний і стриманий декор – одна з фішок лофта. Також йому притаманні необроблені фактури і "голі" конструкції (балки, колони та ін.), неоштукатурені бетонні або цегляні стіни, дерев'яні меблі.
- Основне приміщення житла у стилі лофт найчастіше зонують. Робиться це за допомогою кольору, меблів і матеріалів різної фактури.
Лофт люблять творчі люди / Фото pinterest
- Колірна гамма стилю лофт – нейтральна. Це дозволяє підкреслити архітектурні елементи.
Можна сказати, що за просторими приміщеннями лофтових квартир, офісів, заміських будинків і виставкових залів із високими стелями і великими вікнами закріпився статус "елітних",
– резюмувала Тетяна Жукова.
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