Дизайн інтер'єру в стилі лофт останніми роками став дуже затребуваним і популярним. Він є одним з найдорожчих, хоча багато хто помилково вважає інакше.

Стиль лофт використовують творчі і волелюбні люди. Які ще особливості має лофт – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.

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Стиль лофт – це промислово-урбаністичний стиль інтер'єру, трендовий стиль оформлення квартир, будинків, офісів і виставкових залів, який ось уже який рік не здає свої позиції. Стиль, який вважають за краще в основному інтелектуальні та творчі, волелюбні люди, які цінують функціональність, креативність і практичність у побуті,

– зазначила Жукова.

Чим лофт відрізняється від інших стилів

велике приміщення з мінімальною наявністю перегородок;

наявність сходів;

великі вікна;

елементи старовини;

високі стелі, балки, труби;

каміни, печі або топки;

цегляні необроблені стіни, грубий камінь.

За словами Тетяни Жукової, дизайн у стилі лофт є одним з найбільш дорогих варіантів оформлення інтер'єру.

Лофт – один з найдорожчих стилів​ / Фото pinterest

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Особливості стилю лофт

Брутальний і стриманий декор – одна з фішок лофта. Також йому притаманні необроблені фактури і "голі" конструкції (балки, колони та ін.), неоштукатурені бетонні або цегляні стіни, дерев'яні меблі.

– одна з фішок лофта. Також йому притаманні необроблені фактури і "голі" конструкції (балки, колони та ін.), неоштукатурені бетонні або цегляні стіни, дерев'яні меблі. Основне приміщення житла у стилі лофт найчастіше зонують. Робиться це за допомогою кольору, меблів і матеріалів різної фактури.

Лофт люблять творчі люди / Фото pinterest

Колірна гамма стилю лофт – нейтральна. Це дозволяє підкреслити архітектурні елементи.

Можна сказати, що за просторими приміщеннями лофтових квартир, офісів, заміських будинків і виставкових залів із високими стелями і великими вікнами закріпився статус "елітних",

– резюмувала Тетяна Жукова.