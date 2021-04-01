Прихожая – помещение, которое встречает не только владельцев жилья, но и их гостей. Поэтому комната должна быть уютной и стильной.

Для того чтобы прихожая вызывала приятные эмоции, необходимо внимательно подойди к ее интерьеру. Какие редкие приемы следует использовать – читайте в материале ниже.

Читайте Стиль лофт в интерьере: чем он отличается от других

1. Зеркала

Зеркало нестандартной формы или же напольное зеркало, прислоненное к стене, – отличное решение для прихожей. Такой прием позволит сделать дизайн интересным и уникальным. По возможности необычную форму следует повторить в других элементах интерьера. Важно: не забывайте, что главная функция зеркала в прихожей – в него должно быть удобно смотреть перед выходом из дома.

Необычные зеркала украсят прихожую / Фото happymodern

2. Панно из зелени

Зеленые растения стали трендом в последние годы. Они освежают помещение, делают его "живым". Однако в прихожих нет окон и мало естественного освещения, поэтому живые цветы подобрать туда сложно. Отличным вариантом станет панно из стабилизированного мха. Он не требует полива и солнечного света.

Мох – неприхотливое растение, которое подойдет для прихожей / Фото pinterest

Интересно Теплый пол в квартире и доме: 10 интересных фактов

3. Подвесные светильники

Прихожая – помещение, которое чаще всего не очень большое, еще и проходное. Поэтому необычные подвесные светильники станут его украшением и сделают прихожую привлекательной и стильной.

Светильники должны вписываться в стиль помещения / Фото pinterest

4. Подсветка для пола

Красивая подсветка в прихожей вдоль плинтуса создаст особую атмосферу и визуально увеличит комнату. Для того чтобы подсветка была максимально удобной, используйте датчик движения.

Подсветка визуально увеличит пространство / Фото design-homes