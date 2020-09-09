Спальня – місце, в якому людина проводить не менше 30% часу. Вона повинна бути максимально затишною і комфортною.

Щоб у спальні хотілося перебувати і вдавалося повноцінно відпочити, необхідно відповідально підійти до її облаштування, розповідає 24 канал.

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Що врахувати при оформленні спальні

Зручність. У першу чергу в спальні повинно бути якісне ліжко з хорошим матрацом – це запорука здорового сну. Потрібно розуміти, що ніякий диван не замінить повноцінне ліжко.

У першу чергу в спальні повинно бути якісне ліжко з хорошим матрацом – це запорука здорового сну. Потрібно розуміти, що ніякий диван не замінить повноцінне ліжко. Функціональність. У цій кімнаті слід врахувати всі побажання і захоплення.

У цій кімнаті слід врахувати всі побажання і захоплення. Кольорове рішення. Саме за його допомоги кімнату можна повністю видозмінити – розширити і створити правильний тон. Враховуйте, що яскраві кольори у спальні не завжди грають на користь. В ідеалі основним краще використовувати спокійний відтінок, а контраст створити за допомогою предметів декору або текстилю.

Саме за його допомоги кімнату можна повністю видозмінити – розширити і створити правильний тон. Враховуйте, що яскраві кольори у спальні не завжди грають на користь. В ідеалі основним краще використовувати спокійний відтінок, а контраст створити за допомогою предметів декору або текстилю. Матеріали у спальні. У 2020 році в тренді – натуральні породи дерева, об'ємні стінові панелі і головах, плетені елементи, а також шкіра, оксамит і шовк. Можна комбінувати відразу кілька варіацій.

Колірна гамма – важливий аспект в інтер'єрі спальні​ / Фото roomble

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Стилі

Спальня має відповідати загальній стилістиці квартири. Також важливий момент площі. Наприклад, спальня у класичному стилі буде розкішно виглядати, якщо кімната – не менше 20 метрів квадратних. Якщо ж приміщення невелике, можна придивитися до популярного скандинавському стилю, мінімалізму, хай-теку та ін.

Спальня у класичному стилі​ / Фото design-homes

Спальня у скандинавському стилі підійде любителям спокою / Фото dizajngid​

Спальня в мінімалізмі – варіант без зайвих предметів / Фото mebel-designing

Хай-тек – гарне рішення для спальні / Фото Pinterest

Неокласика також часто використовується для спалень / Фото dizainexpert

Модерн – ще один актуальний стиль для спальні / dizajnclub

Про що важливо не забути