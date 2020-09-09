Дизайн спальні 2020: кращі ідеї, стилі, кольори
Спальня – місце, в якому людина проводить не менше 30% часу. Вона повинна бути максимально затишною і комфортною.
Щоб у спальні хотілося перебувати і вдавалося повноцінно відпочити, необхідно відповідально підійти до її облаштування, розповідає 24 канал.
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Що врахувати при оформленні спальні
- Зручність. У першу чергу в спальні повинно бути якісне ліжко з хорошим матрацом – це запорука здорового сну. Потрібно розуміти, що ніякий диван не замінить повноцінне ліжко.
- Функціональність. У цій кімнаті слід врахувати всі побажання і захоплення.
- Кольорове рішення. Саме за його допомоги кімнату можна повністю видозмінити – розширити і створити правильний тон. Враховуйте, що яскраві кольори у спальні не завжди грають на користь. В ідеалі основним краще використовувати спокійний відтінок, а контраст створити за допомогою предметів декору або текстилю.
- Матеріали у спальні. У 2020 році в тренді – натуральні породи дерева, об'ємні стінові панелі і головах, плетені елементи, а також шкіра, оксамит і шовк. Можна комбінувати відразу кілька варіацій.
Колірна гамма – важливий аспект в інтер'єрі спальні / Фото roomble
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Стилі
Спальня має відповідати загальній стилістиці квартири. Також важливий момент площі. Наприклад, спальня у класичному стилі буде розкішно виглядати, якщо кімната – не менше 20 метрів квадратних. Якщо ж приміщення невелике, можна придивитися до популярного скандинавському стилю, мінімалізму, хай-теку та ін.
Спальня у класичному стилі / Фото design-homes
Спальня у скандинавському стилі підійде любителям спокою / Фото dizajngid
Спальня в мінімалізмі – варіант без зайвих предметів / Фото mebel-designing
Хай-тек – гарне рішення для спальні / Фото Pinterest
Неокласика також часто використовується для спалень / Фото dizainexpert
Модерн – ще один актуальний стиль для спальні / dizajnclub
Про що важливо не забути
- Освітлення. Воно додасть вашій спальні індивідуальності.
- Декор. Використовуйте цікаві предмети – це можуть бути рамки з сімейними фото або картина-пазл.
- Текстиль. За допомогою покривала, пледа, подушок або штор створіть контрасти.
- Системи зберігання. Ідеальне рішення для спальні – гардеробна, але якщо місця для неї немає – не економте на шафах, полицях, корзинах.