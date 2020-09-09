Дизайн спальни 2020: лучшие идеи, стили, цвета
Спальня – место, в котором человек проводит не менее 30% времени. Она должна быть максимально уютной и комфортной.
Чтобы в спальне хотелось находиться и удавалось полноценно отдохнуть, необходимо ответственно подойти к ее обустройство, рассказывает 24 канал.
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Что учесть при оформлении спальни
- Удобство. В первую очередь в спальне должна быть качественная кровать с хорошим матрасом – это залог здорового сна. Нужно понимать, что никакой диван не заменит полноценную кровать.
- Функциональность. В этой комнате следует учесть все пожелания и увлечения.
- Цветовое решение. Именно с его помощью комнату можно полностью видоизменить – расширить и создать правильный тон. Учитывайте, что яркие цвета в спальне не всегда играют на пользу. В идеале в качестве основного лучше использовать спокойный оттенок, а контраст создать с помощью предметов декора или текстиля.
- Материалы в спальне. В 2020 году в тренде – натуральные породы дерева, объемные стеновые панели и изголовья, плетеные элементы, а также кожа, бархат и шелк. Можно комбинировать сразу несколько вариаций.
Цветовая гамма – важный аспект в интерьере спальни / Фото roomble
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Стили
Спальня должна соответствовать общей стилистике квартиры. Также важен момент площади. К примеру, спальня в классическом стиле будет роскошно выглядеть, если комната – не менее 20 метров квадратных. Если же помещение небольшое, можно присмотреться к популярному скандинавскому стилю, минимализму, хай-теку и пр.
Спальня в классическом стиле / Фото design-homes
Спальня в скандинавском стиле подойдет любителям спокойствия / Фото dizajngid
Спальня в минимализме – вариант без лишних предметов / Фото mebel-designing
Хай-тек – хорошее решение для спальни / Фото Pinterest
Неоклассика также часто используется для спален / Фото dizainexpert
Модерн – еще один актуальный стиль для спальни / dizajnclub
О чем важно не забыть
- Освещение. Оно придаст вашей спальне индивидуальности.
- Декор. Используйте интересные предметы – это могут быть рамки с семейными фото или картина-пазл.
- Текстиль. С помощью покрывала, пледа, подушек или штор создайте контрасты.
- Системы хранения. Идеальное решение для спальни – гардеробная, но если места для нее нет – не экономьте на шкафах, полках, корзинах.