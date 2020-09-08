Однотонний інтер'єр – почувши це словосполучення багато хто уявляє собі один колір, в якому оформлено всі приміщення. Таке зустрічається, звичайно, але не дуже часто.

Що ж таке однотонний інтер'єр, які у нього особливості і яких помилок варто уникати, пише dom.ria.

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Що таке однотонний інтер'єр

Такий варіант оформлення часто передбачає колірну схему "омбре". У його реалізації використовують різні тони для красивого зовнішнього вигляду. Наприклад, синій з відтінками кобальту, пастелі та глибокого синього кольору.

Ефект "Омбре" Це перехід від темних відтінків до світлих з розмитим кордоном між двома кольорами.

Використовуйте один основний колір та різні його відтінки / Фото dom.ria

Як правильно оформити

Перший крок – вибір основного кольору. Він буде домінуючим, тому оберіть приємний вам колір, який зможе завершити загальний образ приміщення. Далі слід визначитися з відтінками, які його доповнять. Зверніть увагу, що основні меблі повинні підкреслювати головний колір у кімнаті. Наприклад, диван може посилити палітру, а декор – підкреслити ефект "омбре".

Головний колір має бути приємним для мешканців / Фото dom.ria

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Поєднання в однотонному інтер'єрі: правила

Оформляючи монотонний інтер'єр, не зациклюйтеся на одному кольорі – використовуйте різні його відтінки. Чергуйте кольори зі світлішими / темнішими відтінками, щоб уникнути одноманітності. Підберіть правильну компанію для основного кольору. Наприклад, в однотонну палітру можна додати текстуру натуральної тканини або деревини, а також дзеркальні фрагменти. Однотонні штори, які на перший погляд, здаються нудними, зможуть відмінно доповнити інтер'єр. Ідеально, якщо вони будуть трохи світліші за основний колір.

За допомогою різної текстури інтер'єру можна надати індивідуальності / Фото dom.ria

Головні помилки

Досить часто в оформленні однотонних інтер'єрів допускаються помилок. Основні з них:

вибір кольорів на протилежних сторонах спектру – вибрані відтінки повинні бути якомога ближче за колірною гамою;

вибір основним кольором занадто яскравого або контрастного;

відсутність тонів і півтонів – саме вони роблять приміщення більш стильним і затишним;

використання занадто темного кольору – він зробить кімнату візуально меншою;

відсутність білого кольору (він зможе "розбавити" інтер'єр).

Врахуйте всі нюанси, щоб уникнути помилок / Фото dom.ria