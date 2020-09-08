Однотонні інтер'єри: особливості, помилки і приклади
Однотонний інтер'єр – почувши це словосполучення багато хто уявляє собі один колір, в якому оформлено всі приміщення. Таке зустрічається, звичайно, але не дуже часто.
Що ж таке однотонний інтер'єр, які у нього особливості і яких помилок варто уникати, пише dom.ria.
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Що таке однотонний інтер'єр
Такий варіант оформлення часто передбачає колірну схему "омбре". У його реалізації використовують різні тони для красивого зовнішнього вигляду. Наприклад, синій з відтінками кобальту, пастелі та глибокого синього кольору.
Ефект "Омбре"Це перехід від темних відтінків до світлих з розмитим кордоном між двома кольорами.
Використовуйте один основний колір та різні його відтінки / Фото dom.ria
Як правильно оформити
Перший крок – вибір основного кольору. Він буде домінуючим, тому оберіть приємний вам колір, який зможе завершити загальний образ приміщення. Далі слід визначитися з відтінками, які його доповнять. Зверніть увагу, що основні меблі повинні підкреслювати головний колір у кімнаті. Наприклад, диван може посилити палітру, а декор – підкреслити ефект "омбре".
Головний колір має бути приємним для мешканців / Фото dom.ria
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Поєднання в однотонному інтер'єрі: правила
- Оформляючи монотонний інтер'єр, не зациклюйтеся на одному кольорі – використовуйте різні його відтінки.
- Чергуйте кольори зі світлішими / темнішими відтінками, щоб уникнути одноманітності.
- Підберіть правильну компанію для основного кольору. Наприклад, в однотонну палітру можна додати текстуру натуральної тканини або деревини, а також дзеркальні фрагменти.
- Однотонні штори, які на перший погляд, здаються нудними, зможуть відмінно доповнити інтер'єр. Ідеально, якщо вони будуть трохи світліші за основний колір.
За допомогою різної текстури інтер'єру можна надати індивідуальності / Фото dom.ria
Головні помилки
Досить часто в оформленні однотонних інтер'єрів допускаються помилок. Основні з них:
- вибір кольорів на протилежних сторонах спектру – вибрані відтінки повинні бути якомога ближче за колірною гамою;
- вибір основним кольором занадто яскравого або контрастного;
- відсутність тонів і півтонів – саме вони роблять приміщення більш стильним і затишним;
- використання занадто темного кольору – він зробить кімнату візуально меншою;
- відсутність білого кольору (він зможе "розбавити" інтер'єр).
Врахуйте всі нюанси, щоб уникнути помилок / Фото dom.ria