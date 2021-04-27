Створити ідеальну спальну допоможуть 3 простих пункти. Детальніше про них розповіли дизайнери інтер'єру ZANKO interior design studio.

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Оформлення дизайну спальні – складний та відповідальний процес, за яким стоїть не тільки вибір дизайну інтер'єру, але й підбір оздоблювальних матеріалів, меблів, світильників. Що важливо продумати для здорового сну? Як облаштувати кімнату відпочинку? Сьогодні ми розповімо все про актуальні тенденції у світі дизайну спальні та дамо практичні рекомендації щодо ремонту, які допоможуть вам отримати практичну й затишну кімнату для відпочинку,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Які прийоми використати в спальні

Освітлення

Відпочивати потрібно в темряві – з цим не посперечається ніхто. Однак у спальні слід продумати якісне освітлення. За словами дизайнерів інтер'єру, великі вікна та кілька різнорівневих освітлювальних приладів зроблять кімнату світлішою та просторою. Також це дозволить візуально збільшити площу спальні.

У спальні повинно бути різнорівневе освітлення / Фото pinterest

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Палітра

У відтінках для спальні, за словами фахівців, простежується тенденція до натуральних кольорів. Популярним дизайнерським рішенням є білі, бежеві, сірі та деревні тони.

Вибирайте спокійні тони для спальні / Фото pinterest

Натуральні матеріали

У моді оздоблення та меблі, які не виділяють токсичних речовин, не руйнують навколишнє середовище та гармонійно вписуються в дизайн кімнати,

– резюмували дизайнери інтер'єру.