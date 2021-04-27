Создать идеальную спальную помогут 3 простых пункта. Подробнее о них рассказали дизайнеры интерьера ZANKO interior design studio.

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Оформление дизайна спальни – сложный и ответственный процесс, за которым стоит не только выбор дизайна интерьера, но и подбор отделочных материалов, мебели, светильников. Что важно продумать для здорового сна? Как обустроить комнату отдыха? Сегодня мы расскажем все об актуальных тенденциях в мире дизайна спальни и дадим практические рекомендации по ремонту, которые помогут вам получить практичную и уютную комнату для отдыха,

– отметили дизайнеры интерьера.

Какие приемы использовать в спальне

Освещение

Отдыхать нужно в темноте – с этим не поспорит никто. Однако в спальне следует продумать качественное освещение. По словам дизайнеров интерьера, большие окна и несколько разноуровневых осветительных приборов сделают комнату более светлой и просторной. Также это позволит зрительно увеличить площадь спальни.

В спальне должно быть разноуровневое освещение / Фото pinterest

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Палитра

В оттенках для спальни, по словам специалистов, прослеживается тенденция к натуральным цветам. Популярным дизайнерским решением являются белые, бежевые, серые и древесные тона.

Выбирайте спокойные тона для спальни / Фото pinterest

Натуральные материалы

В моде отделка и мебель, которые не выделяют токсических веществ, не разрушают окружающую среду и гармонично вписываются в дизайн комнаты,

– резюмировали дизайнеры интерьера.