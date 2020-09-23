Стиль лофт вибирають творчі та відкриті люди, цінителі свободи і неформальної естетики, любителі нестандартних рішень. Цей напрямок у дизайні підходить для будь-якого житла – як для невеликих квартир, так і для елітних будинків.

В Україні лофт широко затребуваний останніми роками. Чому він такий популярний і в чому його особливості, розповідає 24 канал.

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Лофт У перекладі з англійської – горище. Стиль інтер'єру, який зародився у ХХ столітті в промислових кварталах Манхеттена (США). У той період зросла орендна плата на землю в центрі мегаполісів. Власники підприємств переносили заводи за межі міст, а колишні цехи залишали. Творчі люди зацікавилися будівлями і почали переобладнувати їх під майстерні. Так популярними стали високі стелі, цегляні стіни і великі вікна. Пізніше лофт з'явився у Європі – дизайнери почали створювати його в звичайних квартирах.

Особливості стилю

Основні елементи – цегляна кладка, груба штукатурка, оголені стіни, комунікації і проводка без маскування.

– цегляна кладка, груба штукатурка, оголені стіни, комунікації і проводка без маскування. Відкрите планування , використовується зонування за допомогою дизайнерських хитрощів.

, використовується зонування за допомогою дизайнерських хитрощів. Великі вікна , панорамні конструкції.

, панорамні конструкції. Максимум світла .

. Штори не використовуються , допускаються жалюзі.

, допускаються жалюзі. Меблі. Використовуються найрізноманітніші предмети навіть антикваріат.

Використовуються найрізноманітніші предмети навіть антикваріат. Декор – живі рослини, плакати, гамаки, пні замість стільців.

Лофт вперше з'явився у США в ХХ столітті / Фото trizio

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Зонування

Популярний прийом при оформленні приміщень у стилі лофт. Простір ділиться на місце відпочинку, їдальню, кабінет, спальню і ін. Важлива умова – всі зони повинні гармоніювати між собою.

Оздоблення

Для стін досить часто використовується цегляна кладка. Горизонтальні поверхні завжди виглядають максимально просто, поширений природний бетон, сіра, бежева, біла фарба. Будь-яке оздоблення має залишатися максимально прихованою, так як ознака лофт – первозданний вигляд. Популярні балки і комунікації під стелею – вони використовуються як декор, актуальна натяжна стеля.

Лофт – стиль, який дає відчуття легкості і звільняє від стереотипів.

Цегляна кладка – популярний прийом у лофті​ / Фото roomester

Кольорова гамма

У лофті вона досить обмежена. Як правило, це холодні тони, фаворит – сірий. Для стелі це: цегла, метал, дерево, бетон. Комунікаційні деталі фарбують в чорний колір.

Підлогове покриття

Тут все традиційно: ламінат, дошки. Їх розкривають прозорим лаком. Також використовуються наливні і кам'яні підлоги, імітація мармуру, граніту. Ковролін і керамічна плитка не рекомендуються дизайнерами для стилю лофт.

Сірий колір – фаворит лофт / Фото roomester

Меблі

Завжди має чіткі форми. У лофті обов'язкова наявність горизонтальних і вертикальних продовжень. Всі предмети меблів – функціональні і якісні. Вітається хаотична розстановка.

Меблі у лофті розміщуються хаотично / Фото roomester