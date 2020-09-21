Мінімалізм – стиль інтер'єру, якому характерні строгість, простота і функціональність.

Щоб оформити квартиру у стилі мінімалізм, необхідно врахувати його основні особливості, розповідає 24 канал.

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Мінімалізм Виник в середині 1960-х років у США. У цьому стилі простір використовується максимально раціонально і функціонально.

Особливості мінімалізму

Багато вільного простору.

Колірна гамма – стримана. Наприклад, білий в поєднанні з сірим.

– стримана. Наприклад, білий в поєднанні з сірим. Меблі мають геометричну форму , чітко виражені пропорції і колір.

, чітко виражені пропорції і колір. Матеріали: хромована сталь, скло, пластик, кераміка, штучний і натуральний камінь, фактурне дерево.

хромована сталь, скло, пластик, кераміка, штучний і натуральний камінь, фактурне дерево. Мінімум декору. Допускаються картини на стінах.

Допускаються картини на стінах. Штори не вітаються , замість них використовуються жалюзі.

, замість них використовуються жалюзі. Освітлення – розсіяне. Використовуються лампи.

Мінімалізму властиві світло і вільний простір​ / Фото topdom

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Мінімалізм в інтер'єрі

В Україні мінімалізм популярний протягом багато років. Це пояснюється тим, що люди втомилися від навантажувальних деталей і вважають за краще, щоб удома була комфортна і затишна обстановка, в якій можна відпочити.

Мінімалізм – стиль для тих, хто не любить хаос​ / Фото topdom