Як оформити квартиру у стилі мінімалізм: поради та фото
Мінімалізм – стиль інтер'єру, якому характерні строгість, простота і функціональність.
Щоб оформити квартиру у стилі мінімалізм, необхідно врахувати його основні особливості, розповідає 24 канал.
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МінімалізмВиник в середині 1960-х років у США. У цьому стилі простір використовується максимально раціонально і функціонально.
Особливості мінімалізму
- Багато вільного простору.
- Колірна гамма – стримана. Наприклад, білий в поєднанні з сірим.
- Меблі мають геометричну форму, чітко виражені пропорції і колір.
- Матеріали: хромована сталь, скло, пластик, кераміка, штучний і натуральний камінь, фактурне дерево.
- Мінімум декору. Допускаються картини на стінах.
- Штори не вітаються, замість них використовуються жалюзі.
- Освітлення – розсіяне. Використовуються лампи.
Мінімалізму властиві світло і вільний простір / Фото topdom
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Мінімалізм в інтер'єрі
В Україні мінімалізм популярний протягом багато років. Це пояснюється тим, що люди втомилися від навантажувальних деталей і вважають за краще, щоб удома була комфортна і затишна обстановка, в якій можна відпочити.
Мінімалізм – стиль для тих, хто не любить хаос / Фото topdom