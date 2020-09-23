Стиль лофт выбирают творческие и открытые люди, ценители свободы и неформальной эстетики, любители нестандартных решений. Это направление в дизайне подходит для любой недвижимости – как для небольших квартир и элитных домов, так и для офисов.

В Украине лофт широко востребован в последние годы. Почему он так популярен и в чем его особенности, рассказывает 24 канал.

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Лофт В переводе с английского – чердак. Стиль интерьера, который зародился в ХХ веке в промышленных кварталах Манхеттена (США). В тот период возросла арендная плата на землю в центре мегаполисов. Владельцы предприятий переносили заводы за пределы городов, а бывшие цеха бросали. Творческие люди заинтересовались зданиями и начали переоборудовать их под мастерские. Так популярными стали высокие потолки, кирпичные стены и большие окна. Позднее лофт появился в Европе – дизайнеры начали создавать его в обычных квартирах.

Особенности стиля

Основные элементы – кирпичная кладка, грубая штукатурка, оголенные стены, коммуникации и проводка без маскировки.

– кирпичная кладка, грубая штукатурка, оголенные стены, коммуникации и проводка без маскировки. Открытая планировка , используется зонирование при помощи дизайнерских хитростей.

, используется зонирование при помощи дизайнерских хитростей. Большие окна , панорамные конструкции.

, панорамные конструкции. Максимум света .

. Шторы не используются , допускаются жалюзи.

, допускаются жалюзи. Мебель . Используются самые разные предметы даже антиквариат.

. Используются самые разные предметы даже антиквариат. Декор – живые растения, плакаты, гамаки, пни вместо стульев.

Лофт впервые появился в США в ХХ веке / Фото trizio

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Зонирование

Популярный прием при оформлении помещений в стиле лофт. Пространство делится на место отдыха, столовую, кабинет, спальню и пр. Важное условие – все зоны должны гармонировать между собой.

Отделка

Для стен довольно часто используется кирпичная кладка. Горизонтальные поверхности всегда выглядят максимально просто, распространен естественный бетон, серая, бежевая, белая краска. Любая отделка должна оставаться максимально скрытой, так как признак лофта – первозданный вид. Популярны балки и коммуникации под потолком – они используются в качестве декора, актуален натяжной потолок.

Лофт – стиль, который дает ощущение легкости и освобождает от стереотипов.

Кирпичная кладка – популярный прием в лофте / Фото roomester

Цветовая гамма

В лофте она достаточно ограничена. Как правило, это холодные тона, фаворит – серый. Для потолка это: кирпич, металл, дерево, бетон. Коммуникационные детали красят в черный цвет.

Напольное покрытие

Здесь все традиционно: ламинат, доски. Их вскрывают прозрачным лаком. Также используются наливные и каменные полы, имитация мрамора, гранита. Ковролин и керамическая плитка не рекомендуется дизайнерами для стиля лофт.

Серый цвет – фаворит лофта / Фото roomester

Мебель

Всегда имеет четкие формы. В лофте обязательно наличие горизонтальных и вертикальных продолжений. Все предметы мебели – функциональные и качественные. Приветствуется хаотичная расстановка.

Мебель в лофте размещается хаотично / Фото roomester