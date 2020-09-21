Класика – завжди в моді, мабуть, тому класичний стиль в інтер'єрі є одним з найпопулярніших.

Класичний стиль – це перевірені часом дизайнерські прийоми і методи. Як він виглядає в інтер'єрі, розповідає 24 канал. Цікаво Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру і як виглядає Класичний Від англійської classicus – еталон, зразковий. Зародився наприкінці XVI століття у Західній Європі, а в XVII столітті досяг піку розвитку. Особливості Колірна гамма – світлі відтінки (кремовий, бежевий, жовтуватий). Акценти допоможуть створити природні відтінки меблів з дерева.

– світлі відтінки (кремовий, бежевий, жовтуватий). Акценти допоможуть створити природні відтінки меблів з дерева. Основні елементи інтер'єру в класичному стилі – багаторівневі стелі, настінні розписи, ліпнина, колони, атланти і каріатиди.

в класичному стилі – багаторівневі стелі, настінні розписи, ліпнина, колони, атланти і каріатиди. Підлогове покриття – паркет з завитками з цінних порід дерева.

– паркет з завитками з цінних порід дерева. Меблі – різьблена з позотой.

– різьблена з позотой. Текстиль – найдорожчий з шовку, штори з китицями, подхватами.

– найдорожчий з шовку, штори з китицями, подхватами. Декор – бронзові світильники, картини, камін з натурального каменю.

– бронзові світильники, картини, камін з натурального каменю. Розкішний, елітний з безліччю декоративних елементів.

Простота і симетрія.

Благородство і спокій. Класичний стиль вважається зразковим в інтер'єрі​ / Фото trizio Актуально Як виглядає інтер'єр у стилі неокласика: фото Класичний стиль в інтер'єрі У класичному стилі актуальні багаторівневі стелі, ліпнина і колони​ / Фото trizio