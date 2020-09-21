Класичний стиль в інтер'єрі: чим він особливий
Класика – завжди в моді, мабуть, тому класичний стиль в інтер'єрі є одним з найпопулярніших.
Класичний стиль – це перевірені часом дизайнерські прийоми і методи. Як він виглядає в інтер'єрі, розповідає 24 канал.
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КласичнийВід англійської classicus – еталон, зразковий. Зародився наприкінці XVI століття у Західній Європі, а в XVII столітті досяг піку розвитку.
Особливості
- Колірна гамма – світлі відтінки (кремовий, бежевий, жовтуватий). Акценти допоможуть створити природні відтінки меблів з дерева.
- Основні елементи інтер'єру в класичному стилі – багаторівневі стелі, настінні розписи, ліпнина, колони, атланти і каріатиди.
- Підлогове покриття – паркет з завитками з цінних порід дерева.
- Меблі – різьблена з позотой.
- Текстиль – найдорожчий з шовку, штори з китицями, подхватами.
- Декор – бронзові світильники, картини, камін з натурального каменю.
- Розкішний, елітний з безліччю декоративних елементів.
- Простота і симетрія.
- Благородство і спокій.
Класичний стиль вважається зразковим в інтер'єрі / Фото trizio
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Класичний стиль в інтер'єрі
У класичному стилі актуальні багаторівневі стелі, ліпнина і колони / Фото trizio