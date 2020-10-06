Нудний інтер'єр ванної кімнати можна легко виправити – потрібно лише трохи часу і фантазії.

Які цікаві прийоми для цього використовують дизайнери, розповідає 24 канал.

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Кольорова рушникосушарка

Дизайнери все більше віддають перевагу функціональному декору. До такого можна віднести кольорові рушникосушарки, які стають "яскравою плямою" у приміщенні. Важливо – полотенцесушитель повинен вписуватися в загальну стилістику ванної кімнати.

Кольорова рушникосушарка може стати родзинкою ванної кімнати​ / Фото remontbp

Фігурний умивальник

Ще одна дизайнерська "фішка". Фігурний умивальник може привернути до себе увагу і стати центром кімнати. Врахуйте параметри не лише приміщення, а й самої раковини – вона повинна гармонійно виглядати.

Умивальник можна підібрати в будь-якому кольорі​ / Фото premium-v

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Декоративне покриття приладів

Щоб інтер'єр заграв новими фарбами, зверніть увагу на прилади з декоративним покриттям. Свіжі відтінки додадуть новизни і затишку ванній кімнаті.

Підберіть ті відтінки, які прикрасять ваш санвузол / Фото masterok-remonta

"Шторки" для ванної

Навіть саму стильну ванну кімнату може зіпсувати дешева синтетична шторка. Зверніть увагу на перегородки з прозорого або матового скла. Це додасть приміщенню свіжості.

Скло у ванній – завжди вдалий вибір​ / Фото glasspro