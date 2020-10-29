Оформление ванной комнаты всегда было важным моментом во время ремонта квартир и домов. С каждым годом все больше внимания уделяется уюту, комфорту и практичности.

Какие тенденции в интерьере ванной будут модными в 2021 году, рассказывает Недвижимость 24.

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Базовые оттенки

В 2021 году в интерьере ванной комнаты будут актуальны базовые цвета и оттенки: бежевые, серые и др. Также в моде останется черный и белый. Спокойная палитра продолжает тенденцию к комфорту, уюту и максимальному расслаблению дома.

Светлые оттенки по-прежнему будут в моде / Фото house-biz

Материалы и фактуры

В 2021-й плавно переходят натуральные материалы (камень, керамогранит, дерево), которые используются в отделке ванной комнаты, и фактурный текстиль (например, лен), и декоративные элементы (живые растения, сухоцветы, коряги).

Натуральные материалы станут трендом и в 2021 году / Фото interiorizm

Терраццо

Дизайнеры снова все чаще обращают внимание на роскошную мозаику с вкраплениями камня. Этот вариант отлично подходит для оформления ванных комнат, особенно станет находкой для небольших помещений. Использовать ее можно в различных стилях – от классического до хай-тека.

Мозаика с вкраплениями выглядит стильно и подходит для маленьких ванных комнат / Фото uutvdome

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Минимализм

Этот тренд не сдает позиции. Актуальны снова скандинавский и современный стили, лофт и пр. Акцент дизайнеры делают на формы, фактуры и материалы. Это выглядит, как микс разных стилей, и подчеркивает характер каждого помещения.

Минимальный декор также актуален / Фото zeworkroom, Instagram

Формы

В ванной комнате появляются раковины необычной формы. Теперь они отдельно расположены на столешнице, а не встроены, как это было ранее. В сантехнике будет актуален чугун, а также матовые белые, черные и цветные смесители простых линейных форм.

Раковины необычной формы украшают столешницу / Фото homius