Дизайн вітальні: ТОП-10 золотих правил

14 березня 2021 , 18:03
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Джерело:

Інстаграм Вікторії Файнблат

Для того щоб зробити вітальню ідеальної, важливо дотримуватися деяких правил.

10 золотих правил в оформленні вітальні назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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ТОП-10 правил для ідеальної вітальні

  1. Номінальний центр. Їм може бути домашній кінотеатр, стелаж з книгами або вікно зі шторами.
  2. Стиль вітальні. Для того щоб не захаращувати простір – виберіть один стиль, який вам до душі.
  3. Оформлення і кольори в інтер'єрі. У невеликих приміщеннях рекомендується використовувати теплі тони. Також допускаються контрасти (меблі, стіна та ін.).
  4. Акцент у дизайні вітальні. У маленькому приміщенні це може бути предмет меблів, камін або килим. Важливо: акцент має бути один.
  5. Освітлення. У вітальні потрібен другий світловий сценарій. Це означає, що однієї люстри недостатньо.

Вітальня буде радувати багато років, якщо дотримуватися правил в оформленні / Фото pinterest

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  1. Розеток повинно бути багато – це дозволить позбутися від зайвих проводів у приміщенні. Продумайте розташування розеток заздалегідь.
  2. Меблі. За словами Вікторії Файнблат, чим менше меблів – тим зручніше навіть великій компанії. Крім того, вхід у вітальню не повинен бути вузьким.
  3. Текстиль вітальні

Часто люди помиляються, думаючи що великі штори посилюється приміщення – ні. Це залежить від того, з якого текстилю вони і якої конфігурації. Крім того, потрібно не забувати про такі декори, як подушечки,
– пояснила Вікторія Файнблат.

  1. Нічого зайвого. За словами дизайнерки інтер'єру, захаращення у вітальні заборонено. Необхідно звільнити приміщення від зайвих речей.
  2. Декори для вітальні. Не рекомендується перевантажувати приміщення. Якщо ви хочете повісити картину – виберіть одну. Дизайнерка інтер'єру закликала не захаращувати квартиру, це дозволить довго насолоджуватися житлом.