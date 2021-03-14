Дизайн вітальні: ТОП-10 золотих правил

Для того щоб зробити вітальню ідеальної, важливо дотримуватися деяких правил.
10 золотих правил в оформленні вітальні назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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ТОП-10 правил для ідеальної вітальні
- Номінальний центр. Їм може бути домашній кінотеатр, стелаж з книгами або вікно зі шторами.
- Стиль вітальні. Для того щоб не захаращувати простір – виберіть один стиль, який вам до душі.
- Оформлення і кольори в інтер'єрі. У невеликих приміщеннях рекомендується використовувати теплі тони. Також допускаються контрасти (меблі, стіна та ін.).
- Акцент у дизайні вітальні. У маленькому приміщенні це може бути предмет меблів, камін або килим. Важливо: акцент має бути один.
- Освітлення. У вітальні потрібен другий світловий сценарій. Це означає, що однієї люстри недостатньо.
Вітальня буде радувати багато років, якщо дотримуватися правил в оформленні / Фото pinterest
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- Розеток повинно бути багато – це дозволить позбутися від зайвих проводів у приміщенні. Продумайте розташування розеток заздалегідь.
- Меблі. За словами Вікторії Файнблат, чим менше меблів – тим зручніше навіть великій компанії. Крім того, вхід у вітальню не повинен бути вузьким.
- Текстиль вітальні
Часто люди помиляються, думаючи що великі штори посилюється приміщення – ні. Це залежить від того, з якого текстилю вони і якої конфігурації. Крім того, потрібно не забувати про такі декори, як подушечки,
– пояснила Вікторія Файнблат.
- Нічого зайвого. За словами дизайнерки інтер'єру, захаращення у вітальні заборонено. Необхідно звільнити приміщення від зайвих речей.
- Декори для вітальні. Не рекомендується перевантажувати приміщення. Якщо ви хочете повісити картину – виберіть одну. Дизайнерка інтер'єру закликала не захаращувати квартиру, це дозволить довго насолоджуватися житлом.