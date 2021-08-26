Дніпро чи Харків: де дешевше винаймати квартиру на початку навчального року

В українських містах перед початком нового навчального року змінилися ціни на оренду житла. У Харкові та Дніпрі вони зросли на 3% у порівнянні з весняним періодом.

Однокімнатна квартира у Харкові коштуватиме від 5 тисяч гривень на місяць, у Дніпрі – від 4 тисяч гривень. У яких районах можна дешевше винайняти квартиру, а де – найвищі ціни – читайте далі.

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Оренда житла у Харкові

Найдешевший варіант у Харкові – кімната у Немишлянському або Московському районах. Щомісячно вона обходитиметься 2,7 – 2,8 тисячі гривень. Квартиру у першій столиці України можна винайняти за ціною від 5 тисяч гривень у спальних районах. У центрі мегаполісу житло коштуватиме на 50% дорожче.

У середньому за однокімнатну квартиру в Індустріальному та Новобаварському районах потрібно буде заплатити 5 тисяч гривень, у Московському та Немишлянському – 5,5 тисячі гривень, у Київському, Слобідському та Холодногірському – 6 тисяч гривень, в Основ'янському – 6,5 тисячі гривень, а у Шевченківському – 7,5 тисячі гривень щомісяця.

в Індустріальному та Новобаварському районах потрібно буде заплатити 5 тисяч гривень, у Московському та Немишлянському – 5,5 тисячі гривень, у Київському, Слобідському та Холодногірському – 6 тисяч гривень, в Основ'янському – 6,5 тисячі гривень, а у Шевченківському – 7,5 тисячі гривень щомісяця. Двокімнатна квартира обійдеться в 6 тисяч гривень в Індустріальному районі, 6,5 тисячі гривень – у Немишлянському та Новобаварському, 7 тисяч гривень – у Московському, 7,5 тисячі гривень – у Слобідському та Холодногірському, 8,5 тисячі гривень – в Основ'янському, 9,5 тисячі гривень – в Київському та 12 тисяч гривень у Шевченківському.

обійдеться в 6 тисяч гривень в Індустріальному районі, 6,5 тисячі гривень – у Немишлянському та Новобаварському, 7 тисяч гривень – у Московському, 7,5 тисячі гривень – у Слобідському та Холодногірському, 8,5 тисячі гривень – в Основ'янському, 9,5 тисячі гривень – в Київському та 12 тисяч гривень у Шевченківському. За трикімнатну квартиру у Харкові орендодавці просять 7,3 тисячі гривень в Індустріальному районі, 8 тисяч гривень – у Слобідському та Немишлянському, 9 тисяч гривень – у Московському та Новобаварському, 10 тисяч гривень – у Холодногірському та Основ'янському, 11 тисяч гривень – у Київському та 16,5 тисячі гривень – у Шевченківському районі.

Квартиру у Харкові можна винайняти за 5 тисяч гривень / Фото Pixabay

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Які ціни у Дніпрі

Найдешевшу кімнату у Дніпрі можна знайти за 2,2 тисячі гривень на місяць, однокімнатну квартиру – за 4 тисячі гривень на місяць. У центрі міста ціни дещо вищі.

Однокімнатна квартира у Самарському районі коштує 4 тисячі гривень, в Індустріальному та Новокодацькому – 5 тисяч гривень на місяць, в Амур-Нижньодніпровському – 5,7 тисячі гривень, у Чечелівському та Шевченківському – 6 тисяч гривень, у Центральному – 7,5 тисячі гривень, у Соборному – 8,5 тисячі гривень на місяць.

у Самарському районі коштує 4 тисячі гривень, в Індустріальному та Новокодацькому – 5 тисяч гривень на місяць, в Амур-Нижньодніпровському – 5,7 тисячі гривень, у Чечелівському та Шевченківському – 6 тисяч гривень, у Центральному – 7,5 тисячі гривень, у Соборному – 8,5 тисячі гривень на місяць. Двокімнатну квартиру можна знайти за 5 тисяч гривень у Самарському районі, за 6 тисяч гривень – у Новокодацькому, за 7 тисяч гривень – в Амур-Нижньодніпровському, Індустріальному та Чечелівському районах, за 8 тисяч гривень – у Шевченківському, за 10 тисяч гривень – у Центральному та за 12 тисяч гривень – у Соборному.

можна знайти за 5 тисяч гривень у Самарському районі, за 6 тисяч гривень – у Новокодацькому, за 7 тисяч гривень – в Амур-Нижньодніпровському, Індустріальному та Чечелівському районах, за 8 тисяч гривень – у Шевченківському, за 10 тисяч гривень – у Центральному та за 12 тисяч гривень – у Соборному. Оренда трикімнатної квартири коштує 7 тисяч гривень у Новокодацькому районі, 8 тисяч гривень в Індустріальному та Самарському, 8,4 тисячі гривень – в Амур-Нижньодніпровському, 10 тисяч гривень – у Чечелівському та Шевченківському, 13 тисяч гривень – у Центральному та 13,5 тисячі гривень – у Соборному.

Однокімнатна квартира у Дніпрі коштуватиме 8,5 тисячі на місяць / Фото Pixabay