Однак минає час і квартиру, яка колись здавалася вбитою та безнадійною, не впізнати: все нове, стильне та зручне. Одним з таких надихаючих прикладів поділилася дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Яка була задача

За словами дизайнерки інтер'єру, у квартирі необхідно було створити сучасний та легкий простір для молодої сім'ї.

На знімках до початку робіт видно, що житло вимагало ґрунтовного ремонту – оздоблювальних робіт, заміни вікон і підлогового покриття, всіх меблів, освітлювальних приладів та ін.

Було ухвалено рішення зробити квартиру світлою й затишною. Для цього використовувалися відтінки сірого та теплого дерева.

Що вийшло

Ванна кімната вийшла затишною та стильною / Фото інстаграм Ангеліни Скуратової

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У вітальні оновили стіни й стелю, зробили нову підлогу, замінили двері. Крім того, прибрали стару стінку та поставили зручний кутовий диван.

У вітальні можна збиратися всією сім'єю / інстаграм Ангеліни Скуратової

Новий кухонний гарнітур виконаний у світло-сірому відтінку. Його доповнює стільниця і фартух під дерево. Яскравим акцентом стали жовті стільці.

Після ремонту кухня повністю змінилася / інстаграм Ангеліни Скуратової

У спальні також виконали колосальну роботу – тепер це приміщення максимально сприяє відпочинку. Дизайнерка інтер'єру не відхилялася від загальної стилістики – біла стеля, світлі стіни та підлога під дерево.

У спальні є все для якісного відпочинку / інстаграм Ангеліни Скуратової

Також у спальні з'явилася велика шафа.

Фото до та після дозволяють оцінити масштаб робіт / інстаграм Ангеліни Скуратової