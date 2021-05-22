Но проходит время и квартиру, которая когда-то казалась убитой и безнадежной, не узнать: все новое, стильное и удобное. Одним из таких вдохновляющих примеров поделилась дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Какая стояла задача
По словам дизайнера интерьера, в квартире необходимо было создать современное и легкое пространство для молодой семьи.
Было принято решение сделать квартиру светлой и уютной. Для этого использовались оттенки серого и теплого дерева.
Что получилось
Ванная комната получилась уютной и стильной / Фото инстаграм Ангелины Скуратовой
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В гостиной обновили стены и потолок, сделали новый пол, заменили двери. Кроме того, убрали старую стенку и поставили удобный угловой диван.
В гостиной можно собираться всей семьей / инстаграм Ангелины Скуратовой
Новый кухонный гарнитур выполнен в светло-сером оттенке. Его дополняет столешница и фартук под дерево. Ярким акцентом стали желтые стулья.
После ремонта кухня полностью преобразилась / инстаграм Ангелины Скуратовой
В спальне также проделали колоссальную работу – теперь это помещение максимально располагает к отдыху. Дизайнер интерьера не отклонялась от общей стилистики – белый потолок, светлые стены и пол под дерево.
В спальне есть все для качественного отдыха / инстаграм Ангелины Скуратовой
Также в спальне появился большой шкаф.
Фото до и после позволяют оценить масштаб работ / инстаграм Ангелины Скуратовой