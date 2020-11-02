Домашні рослини є не лише трендом в дизайні інтер'єру квартир і будинків, але і володіють корисними властивостями.

Які кімнатні квіти можуть позбавити від осінньої хандри і депресії, розповідає Нерухомість 24.

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Лаванда

Про корисні властивості лаванди відомо всім. Її аромат позитивно впливає на нервову систему і навіть втамовує головний біль. На основі цієї рослини виготовляють аромамасла, краплі, косметичні засоби. Крім того, ця квітка дуже красивий і стильно виглядає в інтер'єрі.

Лаванда – в тренді, і прикрасить будь-який інтер'єр / Фото ryazanameli

М'ята

Одне з найбільш корисних рослин. М'ята покращує пам'ять, піднімає настрій і підвищує працездатність. Її неповторний аромат позбавляє від втоми, знижує сонливість, покращує апетит. Також це прекрасний інгредієнт для смачного коктейлю або страви – просто додайте кілька листочків.

М'ята неймовірно пахне і має масу корисних властивостей / Фото 24veg

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Герань

У цієї рослини ніжний і приємний аромат. Він розслабляє, заспокоює і знижує рівень тривожності. Герань використовується для виготовлення аромамасел, красиво квітне і стане прикрасою будь-якого інтер'єру.

Герань – рослина з красивими суцвіттями​ / Фото shkolazhizni

Алое

Ця рослина відома своїми цілющими властивостями. Її сік має ранозагоювальні, протизапальні та антибактеріальні властивості. Також він підсилює секрецію травних залоз, підвищує апетит і загартовує імунітет.

Алое має цілющі властивості​ / Фото rhome