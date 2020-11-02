Зеленые растения являются не только трендом в дизайне интерьера квартир и домов, но и обладают полезными качествами.

Какие комнатные цветы могут избавить от осенней хандры и депрессии, рассказывает Недвижимость 24.

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Лаванда

О полезных свойствах лаванды известно всем. Ее аромат положительно влияет на нервную систему и даже утоляет головную боль. На основе этого растения изготавливают аромамасла, капли, косметические средства. Кроме того, этот цветок очень красивый и стильно выглядит в интерьере.

Лаванда – в тренде, и украсит любой интерьер / Фото ryazanameli

Мята

Одно из наиболее полезных растений. Мята улучшает память, поднимает настроение и повышает работоспособность. Ее неповторимый аромат избавляет от усталости, снижает сонливость, улучшает аппетит. Также это прекрасный ингредиент для вкусного коктейля или блюда – просто добавьте несколько листиков.

Мята невероятно пахнет и имеет массу полезных свойств / Фото 24veg

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Герань

У этого растения нежный и приятный аромат. Он расслабляет, успокаивает и снижает уровень тревожности. Герань используется для изготовления аромамасел, красиво цветет и станет украшением любого интерьера.

Герань – растение с красивыми соцветиями / Фото shkolazhizni

Алоэ

Это растение известно своими целебными свойствами. Его сок обладает ранозаживляющими, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Также он усиливает секрецию пищеварительных желез, повышает аппетит и закаляет иммунитет.

Алоэ обладает целебными свойствами / Фото rhome