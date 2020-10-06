Останніми роками зелені рослини стали трендом в інтер'єрі квартир і будинків.

Перед тим як купувати нові квіти додому, потрібно уважно вивчити вибрану рослину – деякі з них дуже небезпечні і містять в стеблах і листках отруйний сік, розповідає 24 канал.

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Папороть

Папороть можна тримати у житлових приміщеннях, але не в кімнатах, призначених для відпочинку. Ця рослина поглинає багато кисню, а вночі виділяє вуглекислий газ. Це може впливати на сон людини і викликати головний біль.

Папороть – рослина, яка протипоказана алергікам​ / Фото botanichka

Азалія

Це одна з небезпечних рослин – азалія отруйна. Якщо її сік потрапить в організм людини, він може викликати слабкість, нудоту, блювоту і порушити роботу серця. Також потрібно враховувати, що ця квітка має сильний аромат, тому категорично не можна тримати її в приміщенні з поганою вентиляцією і закритими вікнами.

Азалія – отруйна і небезпечна квітка / Фото perofdesign

Молочай

Ця назва об'єднує багато підвидів рослин, які по-різному виглядають. Сік молочаю має як корисні властивості, так і небезпечні. Наприклад, він може викликати сильні отруєння і роз'їдати шкіру при попаданні.

Молочай – небезпечна рослина / Фото darlinghouse

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Монстера

Одна з найпопулярніших рослин для будинку. Монстера – абсолютно безпечна, але на її красивих листі є непомітні голочки. Варто з нею працювати в рукавичках.

Не підпускайте до монстери дітей / Фото most-beauty

Пуансеттія

Друга назва цієї відомої рослини – Віфлеємська зірка. Вона існує в різноманітних кольорах і важається різдвяною рослиною. Однак це небезпечна квітка – в її стеблах міститься отруйний молочний сік, який може викликати опік стравоходу при попаданні всередину організму людини.

Пуансеттія небезпечна для людей, які мають алергію на латекс / Фото fikusexpert