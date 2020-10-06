Які квіти не можна тримати вдома: 5 небезпечних рослин
Останніми роками зелені рослини стали трендом в інтер'єрі квартир і будинків.
Перед тим як купувати нові квіти додому, потрібно уважно вивчити вибрану рослину – деякі з них дуже небезпечні і містять в стеблах і листках отруйний сік, розповідає 24 канал.
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Папороть
Папороть можна тримати у житлових приміщеннях, але не в кімнатах, призначених для відпочинку. Ця рослина поглинає багато кисню, а вночі виділяє вуглекислий газ. Це може впливати на сон людини і викликати головний біль.
Папороть – рослина, яка протипоказана алергікам / Фото botanichka
Азалія
Це одна з небезпечних рослин – азалія отруйна. Якщо її сік потрапить в організм людини, він може викликати слабкість, нудоту, блювоту і порушити роботу серця. Також потрібно враховувати, що ця квітка має сильний аромат, тому категорично не можна тримати її в приміщенні з поганою вентиляцією і закритими вікнами.
Азалія – отруйна і небезпечна квітка / Фото perofdesign
Молочай
Ця назва об'єднує багато підвидів рослин, які по-різному виглядають. Сік молочаю має як корисні властивості, так і небезпечні. Наприклад, він може викликати сильні отруєння і роз'їдати шкіру при попаданні.
Молочай – небезпечна рослина / Фото darlinghouse
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Монстера
Одна з найпопулярніших рослин для будинку. Монстера – абсолютно безпечна, але на її красивих листі є непомітні голочки. Варто з нею працювати в рукавичках.
Не підпускайте до монстери дітей / Фото most-beauty
Пуансеттія
Друга назва цієї відомої рослини – Віфлеємська зірка. Вона існує в різноманітних кольорах і важається різдвяною рослиною. Однак це небезпечна квітка – в її стеблах міститься отруйний молочний сік, який може викликати опік стравоходу при попаданні всередину організму людини.
Пуансеттія небезпечна для людей, які мають алергію на латекс / Фото fikusexpert