Перед тим як почати ремонт, ми визначаємося, що нам подобається і складаємо кошторис. Досить часто побажання і можливості не збігаються.

Які ж особливості у дорогого і дешевого ремонту, і в чому їх основні відмінності, розповіли дизайнери інтер'єру з interior12_design в Instagram.

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Клієнти часто дивляться гарні фото інтер'єрів і розуміють, що їм вони подобаються. Але в цьому є свої "підводні камені", оскільки далеко не всі розуміють, який бюджет потрібно виділити на цю красу, – відзначили в interior12_design.

Бюджетний ремонт: особливості

Санвузол. Найчастіше використовується плитка українського виробництва (200-400 грн за кв. м), сантехніка економ-сегменту і мінімум меблів (наприклад, готова тумба під умивальник).

Найчастіше використовується плитка українського виробництва (200-400 грн за кв. м), сантехніка економ-сегменту і мінімум меблів (наприклад, готова тумба під умивальник). Кімнати. На стінах – шпалери (вони вважаються найдешевшим варіантом з усього оздоблення), підлога – ламінат (250-350 грн за кв. м) і дешева плитка. Стеля – натяжна. Міжкімнатні двері (3000-5000 грн) або порожні прорізи без дверей (в цілях економії).

На стінах – шпалери (вони вважаються найдешевшим варіантом з усього оздоблення), підлога – ламінат (250-350 грн за кв. м) і дешева плитка. Стеля – натяжна. Міжкімнатні двері (3000-5000 грн) або порожні прорізи без дверей (в цілях економії). Світло. Використовується мінімальне освітлення. У спальні – люстра по центру + бра біля ліжка. У кухні – бюджетні точки або стельові світильники. Додаткових підсвічувань і зонального освітлення немає.

Використовується мінімальне освітлення. У спальні – люстра по центру + бра біля ліжка. У кухні – бюджетні точки або стельові світильники. Додаткових підсвічувань і зонального освітлення немає. Кухня. Гарнітур з дешевого ДСП, техніка – плита (замість поверхні і вбудованої духовки), недорога витяжка і невбудований холодильник.

За словами дизайнерів інтер'єрів, після такого ремонту часто спливають "косяки". Це може бути пов'язано з неправильним розміщенням розеток або нестачею освітлення.

Бюджетний ремонт повинен бути продуманий до дрібниць / Фото eramebel

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Дорогий ремонт: особливості

Поняття дорогого ремонту – для кожного своє. Дизайнери взяли середній варіант і написали відмінності від бюджетного ремонту.

Санвузол. Як правило, їх два, і власники не економлять на сантехніці. У подібних квартирах – будовані в стіну крани або душові стійки, гігієнічний душ і інші додаткові опції. Використовується плитка іспанських і італійських брендів, вбудована техніка та меблі, виготовлені на замовлення з якісних матеріалів, підвісні унітази.

Як правило, їх два, і власники не економлять на сантехніці. У подібних квартирах – будовані в стіну крани або душові стійки, гігієнічний душ і інші додаткові опції. Використовується плитка іспанських і італійських брендів, вбудована техніка та меблі, виготовлені на замовлення з якісних матеріалів, підвісні унітази. Оздоблення кімнат. Найчастіше використовується фарба, декоративна штукатурка, вставки широкоформатного керамогранітної плитки (як правило, у зоні стіни з ТВ / каміном та ін.). Підлогове покриття – натуральне дерево (паркет), масивна дошка або ж ламінат відомих ТМ. Всі корпусні меблі – вбудовані з доводчиками і т.д.

М'які меблі європейських брендів, або гідні аналоги нашого виробництва (не мас-маркет). Міжкімнатні двері часто прихованого монтажу, під фарбування, шпон, і т.д. – уточнили дизайнери інтер'єру.

Світло – стельове. Найчастіше – це трекові системи, обов'язково зроблено зонування, є підсвічування, якісні світильники.

– стельове. Найчастіше – це трекові системи, обов'язково зроблено зонування, є підсвічування, якісні світильники. Вбудовані системи кондиціонування, система очищення води, "Розумний будинок".

Кухня. Вбудований гарнітур з сучасними системами зберігання, доводчиками і всією супутньою фурнітурою, якісна вбудована кухонна техніка, стільниця з кварциту, мармуру або керамограніта.

Мабуть, цього набору характеристик цілком достатньо для того, щоб дивлячись на красиву картинку інтер'єру, ви приблизно розуміли, який бюджет потрібно виділити на такий ремонт. Якщо говорити про ціни, то для прикладу можна орієнтуватися на середню ціну за ремонтні роботи від $200 кв. м (без урахування матеріалів), і ще близько $150-200 – вартість чорнових матеріалів, – резюмували в interior12_design.

Дорогий ремонт – це європейські бренди, вбудована техніка і дорогі матеріали / Фото idealkuhnya