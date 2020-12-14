Як заощадити на ремонті квартири: 9 лайфхаків
Під час ремонту у багатьох виникає питання: як і на чому можна заощадити, зберігши при цьому якість і зробити все красиво та стильно.
Кілька корисних лайфхаків назвала дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.
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9 цікавих лайфхаків
- Не варто купувати все і відразу. Наприклад, для переїзду не потрібен журнальний столик або тумбочка. Пізніше ви зможете докупити те, що хочете.
- Світильники. Спочатку купіть простенькі моделі. Потім ви зможете замінити їх на більш дорогі варіанти.
- Декор не потрібен для переїзду. Його завжди можна буде продумати, коли з'явиться фінансова можливість.
- Розпродажі та акції слід відстежувати заздалегідь. Намагайтеся робити покупки заздалегідь.
- Спрощуйте ідеї. Наприклад, рівна стеля – це завжди актуально. Стіни з часом можна оформити дзеркалами і т.д.
Ретельно обмірковуйте усі покупки / Фото tipdoma
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- Стиль – від нього у тому числі залежить ціна ремонту. Класика обійдеться значно дорожче, ніж, наприклад, скандинавський стиль.
- Готові меблі – те, на чому можна заощадити. Спочатку, щоб переїхати, підійде простий диван. У той же час дизайнерка інтер'єру не рекомендує заощаджувати на вбудованих меблях – замінити їх набагато складніше.
- Мінімалізм. Відмовтеся від предметів, у необхідності яких сумніваєтеся.
- Альтернатива. Якщо ви дуже хочете якусь річ, а її ціна "кусається" – шукайте подібний варіант.
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