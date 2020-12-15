Ремонт завжди забирає багато сил і вимагає серйозних фінансових вкладень. Якщо ж ви вирішили робити його самостійно – без дизайнера – знадобиться покрокова інструкція.

З чого почати ремонтні роботи, що потрібно врахувати, щоб залишитися задоволеним результатом, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Покрокова інструкція для власників житла

Пошук і бронь будівельної бригади. Пам'ятайте, що хороших фахівців іноді можна чекати півроку, оскільки вони можуть бути зайняті на інших об'єктах. Чіткі виміри квартири. Для цього потрібно роздрукувати план житла та придбати електронну рулетку (в ідеалі). План від більшого до локального. Зробіть розмітку всіх зон (наприклад, кухня-вітальня-їдальня, спальня з гардеробною та ванною), після цього розбийте все на приміщення і по кожній кімнаті розпишіть список меблів. Розстановка меблів і планування квартири. На цьому етапі ви повинні розуміти розміри габаритних предметів, які будуть використовуватися.

Наприклад, ви хочете ліжко зі спальні місцем 1800 мм по ширині. Подивіться кілька конкретних ліжок, тоді вам буде зрозуміліше, який розмір з урахуванням головах і бортиків вам закладати. 1800 мм – це не розмір ліжка, – пояснила Бондар.

Також необхідно перевірити всі проходи й відстані.

Використовуйте одну гаму кольорів / Фото pinterest

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5. Стиль і колірна гамма. Зберіть зображення інтер'єрів, які вам подобаються. Пам'ятайте: ви повинні дотримуватися одного стилю і однієї палітри кольорів. Все має між собою поєднуватися – це дозволить зробити інтер'єр цілісним.

6. Підбір предметів у кожну кімнату. Вибирайте те, що вам подобається, але пам'ятайте, що всі елементи інтер'єру повинні вписуватися у загальний стиль.

7. Візуалізація. Ви можете скористатися програмами для планування або ж фотошопом. Також можна замовити професійну візуалізацію. ⠀