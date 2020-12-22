Перед тем как начать ремонт, мы определяемся, что нам нравится и составляем смету. Довольно часто пожелания и возможности не совпадают.

Какие же особенности у дорогого и дешевого ремонта, и в чем их основные отличия, рассказали дизайнеры интерьера из interior12_design в Instagram.

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Клиенты зачастую смотрят красивые фото интерьеров и понимают, что им они нравятся. Но в этом есть свои "подводные камни", так как далеко не все понимают какой бюджет нужно выделить на эту красоту, – отметили в interior12_design.

Бюджетный ремонт: особенности

Санузел. Чаще всего используется плитка украинского производства (200-400 грн за кв. м), сантехника эконом-сегмента и минимум мебели (например, готовая тумба под умывальник).

Чаще всего используется плитка украинского производства (200-400 грн за кв. м), сантехника эконом-сегмента и минимум мебели (например, готовая тумба под умывальник). Комнаты. На стенах – обои (они считаются самый дешевый вариантом из всех отделок), пол – ламинат (250-350 грн кв. м) и дешевая плитка. Потолок – натяжной. Межкомнатные двери (3000-5000 грн) или пустые проемы без дверей (в целях экономии).

На стенах – обои (они считаются самый дешевый вариантом из всех отделок), пол – ламинат (250-350 грн кв. м) и дешевая плитка. Потолок – натяжной. Межкомнатные двери (3000-5000 грн) или пустые проемы без дверей (в целях экономии). Свет. Используется минимальное освещение. В спальне – люстра по центру + бра у кровати. В кухне – бюджетные точки либо потолочные светильники. Дополнительных подсветок и зонального освещения нет.

Используется минимальное освещение. В спальне – люстра по центру + бра у кровати. В кухне – бюджетные точки либо потолочные светильники. Дополнительных подсветок и зонального освещения нет. Кухня. Гарнитур из дешевого ДСП, техника – плита (вместо поверхности и встроенной духовки), недорогая вытяжка и отдельностоящий холодильник.

По словам дизайнеров интерьеров, после такого ремонта часто всплывают "косяки". Это может быть связано с неправильным размещением розеток или нехваткой освещения.

Бюджетный ремонт должен быть продуман до мелочей / Фото eramebel

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Дорогой ремонт: особенности

Понятие дорогого ремонта – для каждого свое. Дизайнеры взяли средний вариант и написали отличия от бюджетного ремонта.

Санузел. Как правило, их два, и владельцы не экономят на сантехнике. В подобных квартирах – встроенные в стену краны или душевые стойки, гигиенический душ и прочие дополнительне опции. Используется плитка испанских и итальянских брендов, встроенная техника и мебель, изготовленная под заказ из качественных материалов, подвесные унитазы.

Как правило, их два, и владельцы не экономят на сантехнике. В подобных квартирах – встроенные в стену краны или душевые стойки, гигиенический душ и прочие дополнительне опции. Используется плитка испанских и итальянских брендов, встроенная техника и мебель, изготовленная под заказ из качественных материалов, подвесные унитазы. Отделка комнат. Чаще всего используется краска, декоративная штукатурка, вставки широкоформатной керамогранитной плитки (как правило, в зоне стены с ТВ / камином и пр.). Напольное покрытие – натуральное дерево (паркет), массивная доска или же ламинат известных ТМ. Вся корпусная мебель – встроенная с доводчиками и т.д.

Мягкая мебель европейских брендов, либо достойные аналоги нашего производства (не масс-маркет). Межкомнатные двери часто скрытого монтажа, под покраску, шпон, и т.д. – уточнили дизайнеры интерьера.

Свет – потолочный. Чаще всего – это трековые системы, обязательно сделано зонирование, есть подсветки, качественные светильники.

– потолочный. Чаще всего – это трековые системы, обязательно сделано зонирование, есть подсветки, качественные светильники. Встроенные системы кондиционирования , система очистки воды, "Умный дом".

, система очистки воды, "Умный дом". Кухня. Встроенный гарнитур с современными системами хранения, доводчиками и всей сопутствующей фурнитурой, качественная встроенная кухонная техника, столешница из кварцита, мрамора или керамогранита.

Пожалуй, этого набора характеристик вполне достаточно для того, чтобы глядя на красивую картинку интерьера, вы примерно понимали, какой бюджет нужно выделить на такой ремонт. Если говорить о ценах, то для примера можно ориентироваться на среднюю цену за ремонтные работы от $200 кв. м (без учета материалов), и еще около $150-200 – стоимость черновых материалов, – резюмировали в interior12_design.

Дорогой ремонт – это европейские бренды, встроенная техника и дорогие материалы / Фото idealkuhnya