Начиная ремонт, многие хотят сделать квартиру совершенной, и допускают серьезные ошибки.

В последствии эти оплошности портят интерьер помещения, делают его старомодным. Как этого избежать, рассказывает 24 канал.

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Материалы

В обществе существует стереотип, что в шикарном интерьере должна быть позолота, натуральное дерево, мрамор, камень и пр. Однако важно понимать, что эти атрибуты уместны далеко не в каждом жилье. Присмотритесь к простым материалам. Например, ламинат – в наше время современные технологии позволяют делать его на любой цвет и вкус.

Не гонитесь за натуральными материалами / Фото pinterest

Мебель

Многие выбирают готовые наборы мебели. Довольно часто это люксовые линейки, которые позиционируются как идеальное решение для дорогого интерьера. Однако, приобретая такой комплект, вы рискуете оказаться в скучном выставочном зале, а не в уютном жилье. Предметы мебели нужно подбирать тщательно, с учетом стиля квартиры, цветовой палитры и личных предпочтений жильцов.

Подбирайте мебель с учетом стиля комнаты / Фото 12millionov

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Планировка

В погоне за модой, владельцы квартир спешат сделать жилье необычным, делают изогнутые арки и необычные проемы в стенах. Однако это одна из основных ошибок, ведь в результате таких изменений получится устаревший интерьер. Дверной проем можно просто увеличить или расширить – такой шаг позволит добавить больше воздуха в помещение.

Дверной проем можно расширить – это придаст света и воздуха / Фото luxury-house

Мелочи

Предметы, которые кажутся нам мелочами, иногда могут испортить весь интерьер. Например, неподходящий плинтус, или неудачный цвет дверей. Обращайте внимание на детали – именно они задают характер помещения.

Мелочи задают атмосферу в любом интерьере / Фото pufikhomes