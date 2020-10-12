Маленька спальня – не рідкість у міських квартирах. Вона вимагає правильного облаштування, щоб вмістити все необхідне.

Як правильно оформити невелику спальню, і на що обов'язково потрібно звернути увагу, розповідає 24 канал.

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Що варто врахувати

Колірна гама

Розстановка меблів

Матеріали

Освітлення

Мінімалізм

Перед тим, як облаштовувати спальню, врахуйте важливі нюанси​ / Фото Instagram, small.flat.ideas

Колірна гама

У будь-якому приміщенні використання темних відтінків не заборонено, однак для невеликої спальні краще вибрати світлу палітру і монохром. Вони допоможуть візуально розширити простір. Насичені тони можна використовувати для акцентів – текстилю та аксесуарів.

Розстановка меблів

Важливо розуміти, що у кімнаті 6 кв.м повинно бути мінімум меблів. Обов'язковий предмет – спальне місце (ліжко або диван). Його потрібно облаштувати залежно від планування кімнати. Це може бути біля стіни або під вікном. Перш ніж розміщувати меблі, намалюйте план, щоб прорахувати габарити кожного елемента.

Намалюйте план з урахуванням кожного предмета меблів​ / Фото Instagram, studiodesign20.18

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Матеріали

Один з найвідоміших дизайнерських прийомів для невеликих кімнат – дзеркальні поверхні. Він дозволяє зробити приміщення просторішим, світлішим і жвавішим. Це можуть бути дзеркальні панелі над узголів'ям, або дверцята шафи.

Освітлення

Світло відіграє важливе значення в будь-якій квартирі, особливо, якщо йдеться про невеликі кімнати. В першу чергу подбайте, щоб у приміщенні було достатньо природного світла. Також продумайте люстру і додаткове освітлення, наприклад, біля ліжка.

У маленькій спальні повинно бути багато природного світла​ / Фото Instagram, berg.interior

Мінімалізм

Зверніть увагу, що чим менше зайвих предметів буде у кімнаті, тим просторішою вона буде здаватися. Не перевантажуйте інтер'єр зайвими елементами – вони створять ефект захаращеності.

У невеликих приміщеннях слід уникати непотрібних предметів / Фото Instagram, mayav.interiors