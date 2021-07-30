Для того чтобы помещение выглядело максимально эффективно, следует использовать некоторые удачные приемы. Ими поделилась дизайнер интерьера Елена Кузина.

Интересно Покупка квартиры в Украине: какие налоги нужно платить в 2021 году

Как сделать интерьер дорогим

Цвет

Если к однотонному интерьеру добавить один акцентный цвет, помещение преобразится. Можно "поиграть" с оттенком кресла или дивана. Помните, что цвет не должен быть кричащим, достаточно, если он будет контрастным к основному тону.

Зеркало в прихожей

Для того чтобы ваше жилье с первого взгляда покорило гостей, используйте большое зеркало в пол в элегантной раме, например. Оно вполне может быть отдельным элементом интерьера.

Одна удачная деталь способна изменить интерьер / Фото Pixabay

Читайте Названы 5 лучших стран для выживания в случае глобальной катастрофы

Встроенная мебель

Это не только удобно, но и стильно. Сделайте максимально незаметные ручки и интересный сложный цвет. Так помещение будет выглядеть дорого и современно.

Скрытые провода

Нет ничего хуже, чем моток проводов, свисающий с настенного телевизора вдоль стены. Это тот случай, когда стоит "заморочиться" заранее, но предусмотреть в стене скрытый короб для коммуникаций,

– отметила Елена Кузина.

Растения

Красивые крупные растения в стильных кашпо, по словам дизайнера интерьера, украсят любое помещение.