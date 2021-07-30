Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 країни. Які саме і чому – читайте далі.
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Детальніше про результати
Дослідження проводив професор британського університету Англія Раскін Алед Джонс. У Новій Зеландії низька щільність населення, а також достатньо сільськогосподарських угідь. Також враховувалася можливість забезпечити населення продуктами харчування та електроенергією і захистити кордони від небажаної міграції. Ці фактори дозволять пережити глобальну катастрофу.
Нова Зеландія посіла перше місце / Фото Pixabay
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Хто ще потрапив до переліку
Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 місця:
- Ісландію.
- Велику Британію.
- Тасманію (Австралія).
- Ірландію.
За словами професора, серед зазначених країн експертів здивувала лише Велика Британія. У порівнянні з Новою Зеландією, в ній висока щільність населення.
Великобританія здивувала вчених / Фото Pixabay
Крім того, держава виробляє лише половину власного продовольства. Однак це не завадило Великій Британії потрапити до п'ятірки країн, де можна вижити в разі глобальної катастрофи.