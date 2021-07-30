Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 країни. Які саме і чому – читайте далі.

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Детальніше про результати

Дослідження проводив професор британського університету Англія Раскін Алед Джонс. У Новій Зеландії низька щільність населення, а також достатньо сільськогосподарських угідь. Також враховувалася можливість забезпечити населення продуктами харчування та електроенергією і захистити кордони від небажаної міграції. Ці фактори дозволять пережити глобальну катастрофу.

Нова Зеландія посіла перше місце / Фото Pixabay

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Хто ще потрапив до переліку

Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 місця:

  • Ісландію.
  • Велику Британію.
  • Тасманію (Австралія).
  • Ірландію.

За словами професора, серед зазначених країн експертів здивувала лише Велика Британія. У порівнянні з Новою Зеландією, в ній висока щільність населення.

Великобританія здивувала вчених / Фото Pixabay

Крім того, держава виробляє лише половину власного продовольства. Однак це не завадило Великій Британії потрапити до п'ятірки країн, де можна вижити в разі глобальної катастрофи.