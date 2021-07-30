Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 країни. Які саме і чому – читайте далі.

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Детальніше про результати

Дослідження проводив професор британського університету Англія Раскін Алед Джонс. У Новій Зеландії низька щільність населення, а також достатньо сільськогосподарських угідь. Також враховувалася можливість забезпечити населення продуктами харчування та електроенергією і захистити кордони від небажаної міграції. Ці фактори дозволять пережити глобальну катастрофу.

Нова Зеландія посіла перше місце / Фото Pixabay

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Хто ще потрапив до переліку

Крім Нової Зеландії, експерти відзначили ще 4 місця:

Ісландію.

Велику Британію.

Тасманію (Австралія).

Ірландію.

На думку фахівців, люди завдають серйозної шкоди навколишньому середовищу, тому людство перебуває "в небезпечному стані". Вчені припустили, що світу можуть загрожувати кліматична або фінансова криза, чи небезпечна пандемія.

За словами професора, серед зазначених країн експертів здивувала лише Велика Британія. У порівнянні з Новою Зеландією, в ній висока щільність населення.

Великобританія здивувала вчених / Фото Pixabay

Крім того, держава виробляє лише половину власного продовольства. Однак це не завадило Великій Британії потрапити до п'ятірки країн, де можна вижити в разі глобальної катастрофи.