Переважно вони вибирали житло на вторинному ринку. Детальніше розповіли у пресслужбі Міністерства фінансів України.
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Що таке "Доступна іпотека під 7%"Програма, розроблена Міністерством фінансів України. Розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира або приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.
Що купують українці
В рамках програми "Доступне житло 7%" українці вибрали:
- 78,26% – варіанти на вторинному ринку;
- 21,74% – первинний ринок.
Наразі ще 848 заявок на суму 730,2 мільйона гривень розглядаються банками. Серед них: 19,71% – первинний ринок, 80,29% – вторинний.
Українці частіше вибирають вторинне житло в іпотеку / Фото Pixabay
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В яких регіонах діє програма
Подати заявку на участь в державній програмі "Доступна іпотека 7%" можна у 23 регіонах України, в тому числі місті Києві.
Найбільш активними минулого тижня були:
- Місто Київ (35,1%).
- Київська область (28,7%).
- Харківська область (6,3%).
- Львівська область (5,5%).
- Рівненська область (4,2%).
Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України