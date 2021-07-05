Український Київ потрапив на 99 позицію. Які ще міста увійшли до переліку – читайте далі.

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Як складали рейтинг

Фахівці проаналізували 150 міст світу. У першому кварталі 2021 року річний зріст цін склав 7,4%. За словами експертів, показник збільшився у 128 містах, у 29% з них відзначено двозначне зростання.

Найбільш швидко ціни на житло зростали в Туреччині та Новій Зеландії.

Турецька Анкара потрапила на другу сходинку / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст світу зі швидким зростанням цін на нерухомість

  1. Ізмір (Туреччина) +33,9%.
  2. Анкара (Туреччина) +30,3%.
  3. Веллінгтон (Нова Зеландія) +30,1%.
  4. Стамбул (Туреччина) +28,8%.
  5. Сеул (Південна Корея) +26,1%.
  6. Галіфакс (Канада) +22,5%.
  7. Москва (Росія) +22,4%.
  8. Санкт-Петербург (Росія) +22,1%.
  9. Гамільтон  (Канада) +20,9%.
  10. Фінікс (США) +20%.

Київ зайняв 99 місце з ростом цін на 4,1%. Інші українські міста до переліку не потрапили.

Києву дісталося 99 місце / Фото Pixabay