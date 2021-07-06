Преимущественно они выбирали жилье на вторичном рынке. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины.
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Что такое "Доступная ипотека под 7%"Программа, разработанная Министерством финансов Украины. Рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.
Что покупают украинцы
В рамках программы "Доступное жилье 7%" украинцы выбрали:
- 78,26% – варианты на вторичном рынке;
- 21,74% – первичный рынок.
На данный момент еще 848 заявок на сумму 730,2 миллиона гривен рассматриваются банками. Среди них: 19,71% – первичка, 80,29% – вторичка.
Украинцы чаще выбирают вторичное жилье в ипотеку / Фото Pixabay
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В каких регионах действует программа
На сегодняшний день подать заявку на участие в государственной программе "Доступная ипотека 7%" можно в 23 регионах Украины, в том числе городе Киеве.
Наиболее активными на прошлой неделе были:
- Город Киев (35,1%).
- Киевская область (28,7%).
- Харьковская область (6,3%).
- Львовская область (5,5%).
- Ровенская область (4,2%).
Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины