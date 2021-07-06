Доступна іпотека під 7%: скільки українців змогли отримати кредит на житло

6 липня 2021 , 12:02
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Джерело:

24 канал

В Україні за станом на 5 липня банківські установи підписали 526 кредитних договорів за програмою "Державна іпотека 7%". В цілому українці отримали 447,6 мільйона гривень.

Переважно вони вибирали житло на вторинному ринку. Детальніше розповіли у пресслужбі Міністерства фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%"

Програма, розроблена Міністерством фінансів України. Розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира або приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.

Що купують українці

В рамках програми "Доступне житло 7%" українці вибрали:

  • 78,26% – варіанти на вторинному ринку;
  • 21,74% – первинний ринок.

Наразі ще 848 заявок на суму 730,2 мільйона гривень розглядаються банками. Серед них: 19,71% – первинний ринок, 80,29% – вторинний.

Українці частіше вибирають вторинне житло в іпотеку / Фото Pixabay

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В яких регіонах діє програма

Подати заявку на участь в державній програмі "Доступна іпотека 7%" можна у 23 регіонах України, в тому числі місті Києві.

Найбільш активними минулого тижня були:

  • Місто Київ (35,1%).
  • Київська область (28,7%).
  • Харківська область (6,3%).
  • Львівська область (5,5%).
  • Рівненська область (4,2%).

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України

Автор: Наталя Бережна