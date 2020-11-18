Довга вузька кухня: як оформити стильно, модно і функціонально
Якщо в квартирі витягнута кухонна зона, необхідно докласти зусиль, щоб вона стала комфортною для проживання.
Як оформити інтер'єр в вузької кухні, розповідає Нерухомість 24.
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Планування
Перше, на що потрібно звернути увагу перед облаштуванням кухні, – розташування вікна, виходи газових труб і водопроводу. Це ті моменти, які змінити не вдасться, тому на них потрібно орієнтуватися. При цьому у подібному плануванні фахівці рекомендують дверний проріз залишати відкритим – так кімната візуально буде здаватися більшою.
Стиль
Верхні шафи гарнітура можна зробити під стелю – цей прийом згладить верхні межі кімнати. Експериментуйте з формою меблів, проте дизайнери не рекомендують для подібного планування вибирати мінімалізм. Це пов'язано з тим, що чіткі форми не зможуть обіграти невдале планування. У той же час не варто зловживати декором і непотрібними предметами.
Вузьку кухню можна зробити стильною / Фото trizio
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Палітра
Светлые оттенки "спасут" кухню неудачной планировки. Также на пользу пойдут стеклянные фасады. Они не очень практичны, но облегчат пространство и наполнят его воздухом. Выбирайте светлую и нейтральную палитру для мебели. Разбавить интерьер кухни можно с помощью ярких акцентов.
Світлі відтінки – відмінне рішення для вузької кухні / Фото dizajngid
Освітлення
На кухні обов'язково повинно бути додаткове освітлення, особливо якщо мова йде про не зовсім вдале планування. Виберіть точкові світильники, вбудовані в стелю, світлодіодну стрічку по периметру робочої частини, красиві підвіси або бра.
Додаткове освітлення зробить кухню теплішою і затишнішою / Фото dizajngid
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