Для того щоб зробити кухню затишною, домашньою і комфортною, можна застосувати цікаві предмети. Вони будуть привертати увагу гостей і піднімати настрій мешканцям.

Які прийоми і елементи використовувати в кухні, розповідає Нерухомість 24.

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Скатертина

Красива скатертина додасть затишку інтер'єру кухні і освіжить дизайн столу. Для зручності вибирайте матеріал, який можна мити і прати.

Підберіть скатертину з практичного матеріалу / Фото abkhazeti

Тюль

Багато хто вважає, що тюль – застарілий елемент. Однак прозорий або напівпрозорий тюль зробить приміщення затишним, домашнім і стильним.

Гарний тюль прикрасить кухню / Фото happymodern

Подушки на стільцях

Текстиль – один з елементів, що дозволяють створити затишок. Підберіть красиві подушки для стільців. Вони не тільки освіжать інтер'єр, але сидіти буде комфортніше.

Подушки потрібно вибирати з урахуванням стилю приміщення / Фото pinterest

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Живі рослини

Кімнатні квіти надають свіжості і природності інтер'єру. Вибирайте рослини з урахуванням умов в квартирі. Для кухні слід брати невибагливі рослини, що не доставлять вам багато клопоту.

Кімнатні рослини створять настрій на кухні / Фото joinfo

Підсвічування на кухні

Підсвічування над робочою зоною – функціональне і практичне рішення, яке також допоможе створити романтичну атмосферу на кухні.

Підсвічування – не тільки практично, але і красиво / Фото trio