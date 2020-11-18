Если в квартире вытянутая кухонная зона, необходимо приложить усилия, чтобы она стала комфортной для проживания.

Как оформить интерьер в узкой кухне, рассказывает Недвижимость 24.

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Планировка

Первое, на что нужно обратить внимание перед обустройством кухни, – расположение окна, выходы газовых труб и водопровода. Это те моменты, которые изменить не удастся, поэтому на них нужно ориентироваться. При этом в подобной планировке специалисты рекомендуют дверной проем оставлять открытым – так комната зрительно будет казаться больше.

Стиль

Верхние шкафы гарнитура можно сделать под потолок – этот прием сгладит верхние границы комнаты. Экспериментируйте с формой мебели, однако дизайнеры не рекомендуют для подобной планировки выбирать минимализм. Это связано с тем, что четкие формы не смогут обыграть неудачную планировку. В то же время не стоит злоупотреблять декором и ненужными предметами.

Узкую кухню можно сделать стильной / Фото trizio

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Палитра

Светлые оттенки "спасут" кухню неудачной планировки. Также на пользу пойдут стеклянные фасады. Они не очень практичны, но облегчат пространство и наполнят его воздухом. Выбирайте светлую и нейтральную палитру для мебели. Разбавить интерьер кухни можно с помощью ярких акцентов.

Светлые оттенки – отличное решение для узкой кухни / Фото dizajngid

Освещение

На кухне обязательно должно быть дополнительное освещение, особенно если речь идет о не совсем удачной планировке. Выберите точечные светильники, встроенные в потолок, светодиодную ленту по периметру рабочей части, красивые подвесы или бра.

Дополнительное освещение сделает кухню теплее и уютнее / Фото dizajngid