У кожній квартирі або будинку є нюанси, які дратують і викликають негативні емоції у мешканців.

Що це за дрібниці і як швидко від них позбутися, розповідає 24 канал.

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Взуття у передпокої

Взуття, яке накопичується біля вхідних дверей, не лише дратує, але і псує вигляд приміщення. Для того щоб цього не відбувалося, є кілька варіантів:

поставити тумбу для взуття;

використовуйте прозорі контейнери і в них прибирати взуття в шафу;

встановити лаву і ховати взуття у висувні ящики.

Взуття створює безлад у квартирі​ / Фото darianazarenko, Instagram

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Вікна

Брудні вікна у квартирі псують вигляд всього житла. Розводи на склі можна легко усунути за допомогою спеціальних засобів.

Чисті вікна дозволяють квартирі виглядати свіжо і охайно / Фото allremont59

Речі

Якщо у вас накопичилися застарілі речі – віддайте їх комусь, хто потребує, або викиньте. Старі книги, магніти, сервізи – все це створює ефект захаращеності та займає місце.

Старі речі псують вигляд житла​ / Фото allremont59