Дрібниці, які дратують вдома: як їх швидко усунути
У кожній квартирі або будинку є нюанси, які дратують і викликають негативні емоції у мешканців.
Що це за дрібниці і як швидко від них позбутися, розповідає 24 канал.
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Взуття у передпокої
Взуття, яке накопичується біля вхідних дверей, не лише дратує, але і псує вигляд приміщення. Для того щоб цього не відбувалося, є кілька варіантів:
- поставити тумбу для взуття;
- використовуйте прозорі контейнери і в них прибирати взуття в шафу;
- встановити лаву і ховати взуття у висувні ящики.
Взуття створює безлад у квартирі / Фото darianazarenko, Instagram
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Вікна
Брудні вікна у квартирі псують вигляд всього житла. Розводи на склі можна легко усунути за допомогою спеціальних засобів.
Чисті вікна дозволяють квартирі виглядати свіжо і охайно / Фото allremont59
Речі
Якщо у вас накопичилися застарілі речі – віддайте їх комусь, хто потребує, або викиньте. Старі книги, магніти, сервізи – все це створює ефект захаращеності та займає місце.
Старі речі псують вигляд житла / Фото allremont59