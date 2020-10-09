Мелочи, которые раздражают в доме: как их быстро устранить
В каждой квартире или доме есть нюансы, которые раздражают и вызывают негативные эмоции у жильцов.
Что это за мелочи и как быстро от них избавиться, рассказывает 24 канал.
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Обувь в прихожей
Обувь, которая накапливается у входной двери, не только раздражает, но и портит вид помещения. Для того чтобы этого не происходило, есть несколько вариантов:
- Поставить обувницу
- Использовать прозрачные контейнеры и в них убирать обувь в шкаф
- Установить скамью и прятать обувь в выдвижные ящики.
Обувь создает беспорядок в квартире / Фото darianazarenko, Instagram
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Окна
Грязные окна в квартире портят вид всего жилья. Разводы на стеклах можно легко устранить с помощью специальных средств.
Чистые окна позволяют квартире выглядеть свежо и опрятно / Фото allremont59
Вещи
Если у вас накопились устаревшие вещи – отдайте их кому-то нуждающемуся или выбросите. Старые книги, магниты, сервизы – все это создает эффект захламленности и занимает место.
Старые вещи портят вид жилья / Фото allremont59