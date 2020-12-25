Вибираючи і встановлюючи міжкімнатні двері, необхідно ретельно продумати всі деталі.

Яких помилок допускаються в процесі установки дверей, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.

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Давайте розбирати помилки, яких важливо не допуститися при плануванні дверей, щоб монтаж і подальша експлуатація не перетворилися в кошмар, – зазначила Рамазанова

Поширені помилки при плануванні дверей

Не продумали відкривання дверей (ліве / праве). Не продумали, в якій площині стіни будуть двері. Таке досить часто трапляється з дверима прихованого монтажу. В результаті з одного боку вони стають не прихованими. Забули залишити місце під лиштву. Неправильно вирахувані дверні прорізи. Рамазанова уточнила, що у кожного виробника дверей "є своя технічка щодо прорізів".

Установку прихованих дверей потрібно ретельно продумати / Фото design-homes

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