Двері у квартирі та будинку: названі основні помилки
Вибираючи і встановлюючи міжкімнатні двері, необхідно ретельно продумати всі деталі.
Яких помилок допускаються в процесі установки дверей, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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Давайте розбирати помилки, яких важливо не допуститися при плануванні дверей, щоб монтаж і подальша експлуатація не перетворилися в кошмар, – зазначила Рамазанова
Поширені помилки при плануванні дверей
- Не продумали відкривання дверей (ліве / праве).
- Не продумали, в якій площині стіни будуть двері. Таке досить часто трапляється з дверима прихованого монтажу. В результаті з одного боку вони стають не прихованими.
- Забули залишити місце під лиштву.
- Неправильно вирахувані дверні прорізи. Рамазанова уточнила, що у кожного виробника дверей "є своя технічка щодо прорізів".
Установку прихованих дверей потрібно ретельно продумати / Фото design-homes
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- Не встановили коробку від прихованих дверей на етапі монтажу перегородок.
- Забули про направляючі для відкатних дверей у пенал під час зведення перегородок.
- Встановили відкатні двері в санвузол. У цього виду дверей немає ні звуко-, ні запахопоглинання.
- Не продумали петлі, ручки і замки. Важливо на етапі планування знати, які, куди і скільки потрібно.
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