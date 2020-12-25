Двери в квартире и доме: названы основные ошибки
Выбирая и устанавливая межкомнатные двери, необходимо тщательно продумать все детали.
Какие ошибки допускаются в процессе установки дверей, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Давайте разбирать ошибки, которые важно не совершить при планировании дверей, чтобы монтаж и дальнейшая эксплуатация не превратились в кошмар, – отметила Рамазанова.
Распространенные ошибки при планировании дверей
- Не продумали открывание двери (левое / правое).
- Не продумали, в какой плоскости стены будет дверь. Такое довольно часто случается с дверьми скрытого монтажа. В результате с одной стороны они становятся не скрытыми.
- Забыли оставить место под наличник.
- Неправильно высчитаны дверные проемы. Рамазанова уточнила, что у каждого производителя дверей "есть своя техничка по проемам".
Установку скрытых дверей нужно тщательно продумать / Фото design-homes
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- Не установили коробку от скрытой двери на этапе монтажа перегородок.
- Забыли о направляющих для откатной двери в пенал во время возведения перегородок.
- Установили откатную дверь в санузел. У этого вида дверей нет ни звуко, ни запахопоглощения.
- Не продумали петли, ручки и замки. Важно на этапе планирования знать, какие, куда и сколько нужно.
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