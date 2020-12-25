Выбирая и устанавливая межкомнатные двери, необходимо тщательно продумать все детали.

Какие ошибки допускаются в процессе установки дверей, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Давайте разбирать ошибки, которые важно не совершить при планировании дверей, чтобы монтаж и дальнейшая эксплуатация не превратились в кошмар, – отметила Рамазанова.

Распространенные ошибки при планировании дверей

Не продумали открывание двери (левое / правое). Не продумали, в какой плоскости стены будет дверь. Такое довольно часто случается с дверьми скрытого монтажа. В результате с одной стороны они становятся не скрытыми. Забыли оставить место под наличник. Неправильно высчитаны дверные проемы. Рамазанова уточнила, что у каждого производителя дверей "есть своя техничка по проемам".

Установку скрытых дверей нужно тщательно продумать / Фото design-homes

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