Зеркало – необычный предмет интерьера, он несет как функциональную, так и декоративную функцию.

Где уместно использовать зеркальные поверхности, и как правильно это делать, рассказывает 24 канал.

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Где повесить зеркало

Прихожая

Это первое помещение, которые видят ваши гости. Зеркало – обязательный атрибут прихожей. Кроме своей основной функции – увидеть себя перед выходом из дома, оно добавляет уюта и эффекта гостеприимности. Также оно визуально расширяет пространство, что, несомненно является существенным плюсом этого элемента.

Зеркало в прихожей добавляет уюта / Фото design-homes

Ванная

Зеркальные поверхности в ванной комнате стали не только трендом, но и давней традицией. Для того, чтобы оно выглядело эффектно, подберите оригинальную раму для зеркала.

Зеркало расширит пространство ванной / Фото bezkovrov

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Гостиная и спальня

Зеркало – удачный предмет в любом помещении. Единственный нюанс – найти для него подходящее место. Например, в гостиной зеркальные поверхности часто вешают напротив окна, а в спальне, напротив, – возле окна или над изголовьем кровати.

Зеркало над изголовьем выглядит стильно и притягивает взгляд / Фото ivd

Важные нюансы

не размещайте зеркала друг напротив друга, иначе жилье превратится в лабиринт;

для того чтобы видеть себя в полный рост, понадобится поверхность высотой 140 см, до колен – 120 см, до пояса – 60 см;

зеркало от потолка в пол зрительно увеличит помещение;

избегайте зеркал с необработанными краями – есть риск травмироваться;

на зеркало не должен попадать естественный или дополнительный свет, иначе оно помутнеет.

Перед покупкой, определитесь с размером зеркала / Фото stroy-podskazka