Зеркальные поверхности в интерьере: плюсы, минусы и фото
Зеркало – необычный предмет интерьера, он несет как функциональную, так и декоративную функцию.
Где уместно использовать зеркальные поверхности, и как правильно это делать, рассказывает 24 канал.
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Где повесить зеркало
Прихожая
Это первое помещение, которые видят ваши гости. Зеркало – обязательный атрибут прихожей. Кроме своей основной функции – увидеть себя перед выходом из дома, оно добавляет уюта и эффекта гостеприимности. Также оно визуально расширяет пространство, что, несомненно является существенным плюсом этого элемента.
Зеркало в прихожей добавляет уюта / Фото design-homes
Ванная
Зеркальные поверхности в ванной комнате стали не только трендом, но и давней традицией. Для того, чтобы оно выглядело эффектно, подберите оригинальную раму для зеркала.
Зеркало расширит пространство ванной / Фото bezkovrov
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Гостиная и спальня
Зеркало – удачный предмет в любом помещении. Единственный нюанс – найти для него подходящее место. Например, в гостиной зеркальные поверхности часто вешают напротив окна, а в спальне, напротив, – возле окна или над изголовьем кровати.
Зеркало над изголовьем выглядит стильно и притягивает взгляд / Фото ivd
Важные нюансы
- не размещайте зеркала друг напротив друга, иначе жилье превратится в лабиринт;
- для того чтобы видеть себя в полный рост, понадобится поверхность высотой 140 см, до колен – 120 см, до пояса – 60 см;
- зеркало от потолка в пол зрительно увеличит помещение;
- избегайте зеркал с необработанными краями – есть риск травмироваться;
- на зеркало не должен попадать естественный или дополнительный свет, иначе оно помутнеет.
Перед покупкой, определитесь с размером зеркала / Фото stroy-podskazka