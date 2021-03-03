Дзеркало для ванної кімнати: що врахувати перед покупкою

3 березня 2021 , 19:42
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Інстаграм Вікторії Файнблат

Дзеркальні поверхні є у кожній ванній кімнаті – це практично, зручно і стильно, адже вони візуально збільшують простір.

Що потрібно врахувати перед покупкою дзеркала в ванну – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Що потрібно знати перед покупкою дзеркала у ванну

  • Якщо ванна кімната недостатньо освітлена, слід вибрати модель дзеркального полотна з підсвічуванням.
  • Враховуйте, що для вологих приміщень краще брати скло без багетного обрамлення.

Приділіть кілька хвилин на розмітку стіни під монтажні отвори перед установкою вироби,
– порекомендувала Вікторія Файнблат.

Дзеркало має вписуватися в інтер'єр приміщення / Фото keramis

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  • Вибираючи форму і габарити дзеркальної поверхні, обов'язково враховуйте пропорції ванної кімнати.

Форма і габарити дзеркала повинні відповідати розмірам кімнати / Фото keramis

  • Дзеркальні конструкції з полицею – відмінне рішення для ванної кімнати. Воно дозволить розширити функціонал виробу.