Дитяча кімната – душа будь-якої квартири і будинку. Це приміщення має бути не просто затишним, комфортним і зручним, а ідеальним у всьому.

Одним з найважливіших нюансів для створення дитячої кімнати є освітлення, розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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Умови розвитку і виховання дитини впливають на неї у майбутньому і формують її особистість. Знали? Саме тому не варто забувати про один з найважливіших параметрів будь-якого приміщення – освітлення. Воно впливає не тільки на сприйняття навколишнього середовища, але і на зір,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Який світло потрібне у дитячій

Вона пояснила, що світло у дитячій кімнаті вимагає особливої уваги – і його дефіцит, і надлишок чинять негативний вплив. З цієї причини план освітлення слід скласти на етапі планування ремонту. Важливо враховувати, що весь простір повинен освітлюватися рівномірно.

Освітлення у дитячій потрібно продумати на етапі планування ремонту​ / Фото pinterest

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Які джерела світла використовувати

Якщо у кімнаті для загального освітлення ви вирішили використовувати люстру, то звертайте увагу на варіанти, виконані з матового скла і закритого типу. Краще відмовитися від великих масивних моделей: по-перше, вони не дуже безпечні під час активних дитячих ігор, по-друге, захаращують простір, який не завжди і так достатній,

– уточнила Анастасія.

Стельовий світильник є чудовою альтернативою звичній люстрі. Він займає небагато місця і може бути цікавої форми.

є чудовою альтернативою звичній люстрі. Він займає небагато місця і може бути цікавої форми. Точкове освітлення – ще один простий варіант, який підійде для підвісних і натяжних стель, і дозволить створити рівномірне м'яке світло.

– ще один простий варіант, який підійде для підвісних і натяжних стель, і дозволить створити рівномірне м'яке світло. Споти – люстри, які об'єднують кілька світильників, також підійдуть для дитячої кімнати. Особлива перевага – можливість змінювати напрямок світла.

Цікавий варіант для дитячих кімнат – вікно, що світиться, або фальш-вікно, яке організовують на стелі. Воно імітує справжній віконний отвір, за яким часто виконують малюнок нічного неба або денного з хмарами,

– додали в Yaranga Interior Design.

На сьогоднішній день вибір світильників для дитячих дуже великий, тому кімнату можна декорувати на будь-який смак. Однак важливо звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд, але також на безпеку і функціональну складову освітлювальних приладів.