Дзеркало в інтер'єрі: які прийоми використовувати в різних кімнатах

Всім відомо, що дзеркало є невід'ємною частиною будь-якої житлової нерухомості. Воно може виконувати різні функції в залежності від приміщення.

Як використовувати дзеркальні поверхні у квартирах і будинках, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Дзеркало в інтер'єрі – улюблений предмет усіх дизайнерів, адже він не просто прикрашає простір, але і несе у собі масу корисних і потрібних функцій,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Функції дзеркала у приміщенні

Корекція об'ємів приміщення . Дзеркало врятує маленькі кімнати і вузькі коридори.

. Дзеркало врятує маленькі кімнати і вузькі коридори. Віддзеркалення світла . Дзеркало до підлоги додасть природного світла, а дзеркальна поверхня позаду люстри, бра або світильника збільшить рівень освітленості.

. Дзеркало до підлоги додасть природного світла, а дзеркальна поверхня позаду люстри, бра або світильника збільшить рівень освітленості. Виправлення недоліків. За допомогою дзеркал можна приховати дефекти приміщення.

Дзеркальні поверхні – функціональний і красивий прийом / Фото pinterest

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Як використовувати дзеркало у різних приміщеннях

Передпокій

Дзеркало у передпокої – 100% must have: красиве дзеркало над консоллю додає інтер'єру затишку, стилю і краси прямо з порогу. Дзеркало у повний зріст також може розташовуватися на фасадах шафи, що безсумнівно дуже зручно. Вхід у гардеробну може бути оснащений дзеркальними дверима,

– зазначили фахівці.

Дзеркало буде доречним у будь-якому приміщенні / Фото pinterest

Вітальня

У цьому приміщенні слід максимально використовувати світло, тому дзеркальні панелі будуть дуже доречні. Також можна використовувати дзеркало, що стоїть окремо, – воно стане ефектним акцентом у приміщенні. Для того щоб візуально збільшити простір – вибирайте великі дзеркала.

Спальня

Дуже актуально використовувати панно з кількох частин біля ліжка. Дзеркала над тумбочками позаду торшерів або підвісних світильників підкреслять геометрію простору і наповнять його м'яким світлом і особливою атмосферою,

– уточнили дизайнери інтер'єру.

Ванна

Найчастіше у ванних кімнатах дзеркала розміщують над раковиною. Важливо, щоб обрамлення відповідало стилістиці приміщення. Якщо ви хочете додати родзинку інтер'єру – вибирайте дзеркало незвичайної форми або з цікавим підсвічуванням.

Дзеркало – невід'ємний елемент у ванній / Фото pinterest